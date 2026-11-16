باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در دومین نشست همکاری‌های علمی و اقتصادی منتخبین رؤسای آیتک با پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، ظرفیت‌های همکاری دانشگاه و صنعت با حضور مدیران شرکت‌های تولیدی و فناور بررسی شد؛ نشستی که در آن از آمادگی ۱۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنایع کشور، افزایش ظرفیت تولید شکر قند بومی‌سازی مواد اولیه صنعت ساختمان، توسعه تولیدات هوشمند و مقابله با چالش‌های سرمایه انسانی و نقدینگی سخن به میان آمد.

دومین نشست همکاری‌های علمی و اقتصادی منتخبین رؤسای آیتک با پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با هدف تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، معرفی ظرفیت شرکت‌های نوآور و پیشرو و ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک اقتصادی و فناورانه برگزار شد.

این سلسله نشست‌ها به همت دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران برگزار می‌شود و مسعود معظمی، رئیس دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران، در تشریح اهداف برگزاری آن، بر ضرورت تقدیر و قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه واحدهای تولیدی و خدماتی کشور و همچنین استقامت و تاب‌آوری فعالان این حوزه در شرایط اقتصادی موجود تأکید کرد.

وی این نشست‌ها را فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و تجلیل از مجموعه‌های برتر دانست و اهدای نشان نوآوری در صنایع تولیدی و خدماتی و همچنین اعطای استاندارد بین‌المللی ارتقای کیفیت به شرکت‌های نمونه را از جمله برنامه‌های این رویداد عنوان کرد.

فریبرز مسعودی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست از آمادگی ۱۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان این مجموعه برای توسعه همکاری با صنایع کشور خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ شرکت در حوزه‌های مختلف در زیست‌بوم فناوری دانشگاه فعالیت می‌کنند که نزدیک به ۶۰ شرکت از آن‌ها دانش‌بنیان هستند و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه‌ها اشتغال دارند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: دانشگاه‌ها برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور باید ارتباط خود را با صنایع و نهادهای اجرایی به سمت حل مسائل واقعی تولید و توسعه فناوری هدایت کنند.

مسعودی با اشاره به زیرساخت‌های نوآوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: برج نوآوری هشت‌طبقه دانشگاه و حدود ۲۰ مرکز نوآوری مستقر در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های فناور فراهم کرده‌اند. همچنین خوشه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، بهینه‌سازی انرژی، مواد معدنی، آب، علوم انسانی و خدمات مالی شکل گرفته‌اند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، استفاده از مشوق‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ظرفیت اعتبار مالیاتی را یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی پروژه‌های فناورانه دانست و تصریح کرد: شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند بخشی از منابع مالیاتی خود را در پروژه‌های تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کنند.

وی همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص، برگزاری دوره‌های مهارت‌محور، جذب کارآموزان و اجرای پژوهش‌های کاربردی را از دیگر زمینه‌های همکاری دانشگاه با صنایع عنوان کرد.

جهش ظرفیت تولید شکر به ۵۰ هزار تن

فرهام دهقان، مدیرعامل شرکت قند فریمان، نیز در حاشیه این نشست از رشد قابل توجه ظرفیت تولید این مجموعه خبر داد و گفت: ظرفیت جذب چغندر قند کارخانه از ۳۸ هزار تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده و ظرفیت تولید شکر نیز از حدود ۷ هزار تن به ۵۰ هزار تن افزایش یافته است.

وی با اشاره به تأثیر توسعه فعالیت کارخانه بر اشتغال منطقه افزود: در گذشته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مجموعه در طول سال حدود یک ماه استمرار داشت، اما اکنون این دوره به حدود ۹ ماه افزایش یافته است؛ موضوعی که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه فریمان دارد.

دهقان توسعه سبد محصولات را از برنامه‌های آینده این شرکت برشمرد و اظهار کرد: در کنار تولید قند و شکر، تولید مربا، نبات، آب‌نبات، تافی، شکرپنیر و محصولات مرتبط با گروه نوشیدنی‌های شیرین را دنبال می‌کنیم. همچنین تولید خوراک دام و ورود به حوزه بسته‌بندی محصولاتی مانند حبوبات، برنج و سویا در برنامه توسعه مجموعه قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت احیای جایگاه این برند در بازار مصرف خاطرنشان کرد: برند قند فریمان سال‌ها در سبد مصرف خانوارهای ایرانی حضور داشته، اما طی حدود دو دهه گذشته از سفره مردم فاصله گرفته است. بازگشت این برند می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

وی تأمین پایدار انرژی را مهم‌ترین مطالبه صنعت قند از دولت دانست و تأکید کرد: قند و شکر از کالاهای اساسی و راهبردی کشور هستند و استمرار تولید آن‌ها به تأمین به‌موقع گاز و سایر حامل‌های انرژی وابسته است. بنابراین ضروری است محدودیت‌های انرژی، به‌ویژه در فصل زمستان، روند فعالیت کارخانه‌های قند را با وقفه مواجه نکند.

امیر بابالو، مدیر مجموعه شیمیایی ساختمان، نیز با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت: راک وال در زمینه تولید مواد شیمیایی تخصصی صنعت ساختمان فعالیت می‌کند و محصولاتی همچون افزودنی‌های بتن، چسب‌های کاشی و سرامیک و مواد تخصصی آب‌بندی ساختمان را به بازار عرضه می‌کند.

وی با اشاره به محصولات شاخص این مجموعه افزود: محصولات آب‌بندی ساختمان و چسب‌های تخصصی مورد استفاده برای نصب سرامیک‌های اسلب از جمله تولیدات مهم راک وال هستند که با تمرکز بر کیفیت و رعایت استانداردهای مورد نیاز تولید می‌شوند.

بابالو، بومی‌سازی مواد اولیه وارداتی را یکی از اهداف راهبردی این مجموعه عنوان کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت ساختمان از خارج کشور تأمین می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها، زمینه تولید این مواد را در داخل کشور فراهم کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های تحقیقاتی این مجموعه در پارک علم و فناوری البرز اظهار کرد: حدود سه سال است که در زمینه توسعه و تولید مواد اولیه تخصصی فعالیت می‌کنیم و امیدواریم با تکمیل مراحل تحقیق و توسعه، طی دو تا سه سال آینده به تولید انبوه این مواد دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: همکاری میان دانشگاه و صنعت می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، به پایداری زنجیره تأمین و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک کند.

حفظ سرمایه انسانی؛ مهم‌ترین دغدغه صنعت HTN PRIME

خدیوزاده، مدیرعامل شرکت آریا یراق صنعت HTN PRIME، نیز با تأکید بر اهمیت منابع انسانی در توسعه فعالیت‌های صنعتی اظهار کرد: این شرکت در زمینه تولید انواع قفل‌ها و دستگیره‌های هوشمند در تهران فعالیت می‌کند و یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز مجموعه‌های تولیدی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر مجموعه تولیدی است و ایجاد بستر مناسب برای رشد و ماندگاری نیروهای توانمند، نقش مستقیمی در استمرار فعالیت و توسعه کسب‌وکارها دارد.

خدیوزاده برگزاری چنین نشست‌هایی را فرصتی برای ارتباط مستقیم صنایع با دانشگاه‌ها دانست و تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این رویداد، ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت است؛ چراکه این ارتباط می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای جوان، جذب نیروهای متخصص و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای واقعی بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان باید علاوه بر آموزش‌های دانشگاهی، با فضای واقعی تولید و نیازهای تخصصی صنعت نیز آشنا شوند تا ارتباط میان دانشگاه و صنعت به همکاری‌های عملیاتی و مستمر منجر شود.

گالوانیزه گرم؛ مزیت رقابتی آذین فولاد سرآمد در برابر محصولات خارجی

منصور رئیسی، مدیرعامل شرکت آذین فولاد سرآمد، نیز با اشاره به سابقه حدود ۴۰ ساله فعالیت خود در صنعت و تجربه ۲۰ ساله در حوزه آموزش و دانشگاه، از توانمندی این شرکت در تولید کامل انواع اتصالات چدنی خبر داد.

وی اظهار کرد: یکی از افتخارات مجموعه آذین فولاد سرآمد این است که تمامی مراحل تولید اتصالات چدنی از صفر تا صد در داخل شرکت انجام می‌شود و توانسته‌ایم با توسعه فناوری‌های تولید، محصولات باکیفیتی را به بازار عرضه کنیم.

رئیسی دستیابی به فناوری تولید گالوانیزه گرم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه دانست و افزود: برای نخستین بار در این مجموعه توانسته‌ایم محصولاتی با فناوری گالوانیزه گرم تولید کنیم که از نظر کیفیت قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی، از جمله محصولات برزیلی را دارند.

وی در ادامه، عدم تناسب درآمد و هزینه‌ها، افزایش مستمر هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی را از مهم‌ترین چالش‌های صنایع مادر برشمرد و گفت: تولیداتی مانند اتصالات چدنی حاشیه سود بالایی ندارند و افزایش هزینه‌ها باعث شده است تأمین سرمایه در گردش و هزینه‌های جاری برای تولیدکنندگان دشوارتر شود.

وی درباره برنامه‌های افزایش تولید این مجموعه نیز اظهار کرد: با تکیه بر توانمندی نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنیم میزان تولید را افزایش دهیم.

فشار هزینه‌ها و کمبود نقدینگی؛ مهم‌ترین چالش تولید

رئیسی در تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان، عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌هاست. محصولاتی مانند اتصالات چدنی از جمله تولیدات پایه و مادر صنعتی محسوب می‌شوند و حاشیه سود بالایی ندارند؛ از سوی دیگر، افزایش مستمر و بعضاً جهشی هزینه‌های تولید باعث شده است که فعالان این حوزه با دشواری‌های بیشتری مواجه شوند.

وی افزود: در شرایط فعلی، تأمین نقدینگی و پوشش هزینه‌های جاری به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است و مجموعه‌هایی که در حوزه تولیدات مادر فعالیت می‌کنند، برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

وی درباره برنامه‌های این مجموعه برای افزایش تولید گفت: امید اصلی ما به توانمندی و همکاری نیروی انسانی مجموعه است. تلاش می‌کنیم با مدیریت هزینه‌ها و استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود، حتی در شرایط محدودیت، میزان تولید را تا حد امکان افزایش دهیم.

رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از صنایع بیان کرد: در بخش صنعت، ظرفیت‌ها و استعدادهای قابل توجهی وجود دارد که باید شناسایی و پرورش داده شوند. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند و زمینه ارتباط مؤثرتر میان دانش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت را فراهم آورند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مسائل مالی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز تولید، تأمین هزینه‌ها و سرمایه در گردش است. انتظار داریم حمایت‌های لازم از صنایع تولیدی، به‌ویژه صنایع مادر که با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، صورت بگیرد تا امکان تداوم تولید و توسعه فعالیت‌ها فراهم شود.

آماده همکاری با پروژه‌های بیمارستانی هستیم

رئیسی در پایان درباره آمادگی این شرکت برای همکاری با پروژه‌های بیمارستانی و حوزه ساخت مراکز درمانی اظهار کرد: زمینه اصلی فعالیت شرکت ما تولید اتصالات چدنی است و هر آنچه در حوزه اتصالات موردنیاز پروژه‌های بیمارستانی باشد و در سبد تولیدات مجموعه قرار بگیرد، با کمال میل آماده تأمین آن هستیم.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم در ساخت و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان‌ها سهمی داشته باشیم، برای ما مایه افتخار و خرسندی است. مجموعه آذین فولاد سرآمد آمادگی دارد در چارچوب توانمندی‌های تولیدی خود، با پروژه‌های بیمارستانی همکاری کند و در مسیر ارائه خدمات بهتر به جامعه نقش‌آفرین باشد.

رئیسی همچنین با تأکید بر آمادگی این شرکت برای همکاری با پروژه‌های بیمارستانی گفت: هر آنچه در حوزه اتصالات مورد نیاز پروژه‌های بیمارستانی باشد و در سبد تولیدات مجموعه قرار بگیرد، با افتخار آماده تأمین آن هستیم.

دانشگاه و صنعت؛ حلقه مفقوده توسعه تولید و فناوری

مجموع اظهارات مدیران حاضر در دومین نشست همکاری‌های علمی و اقتصادی منتخبین رؤسای آیتک با پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی نشان می‌دهد که اگرچه شرکت‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه برخوردارند، اما چالش‌هایی همچون تأمین مالی، افزایش هزینه‌های تولید، ناترازی انرژی، تأمین مواد اولیه و حفظ سرمایه انسانی همچنان بر مسیر فعالیت آن‌ها تأثیرگذار است.

از سوی دیگر، ظرفیت ۱۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان دانشگاه شهید بهشتی، زیرساخت‌های پژوهشی و تخصصی این مجموعه و امکان استفاده از مشوق‌های قانونی، فرصت مناسبی برای پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای فناورانه صنایع فراهم کرده است.

به نظر می‌رسد عبور از همکاری‌های صرفاً تشریفاتی و حرکت به سمت تعریف پروژه‌های مشترک، انتقال فناوری، بومی‌سازی مواد اولیه، تربیت نیروی انسانی و تأمین مالی نوآوری، مهم‌ترین دستاوردی باشد که می‌توان از چنین نشست‌هایی انتظار داشت؛ مسیری که در صورت تداوم و تبدیل تفاهم‌ها به اقدامات اجرایی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع کشور منجر شود.

مسعود رحمان‌زاده، معاون مالی، اداری و توسعه منابع انسانی شرکت توسعه گردشگری ایران، نیز با اشاره به ظرفیت‌های گروه هتل‌های بین‌المللی لاله اظهار کرد: این مجموعه با وجود چالش‌های سال‌های اخیر صنعت گردشگری، تلاش کرده است با اتخاذ تدابیر مدیریتی، ظرفیت خدمات‌رسانی خود را حفظ کرده و زمینه افزایش جذب مسافران را فراهم کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت هتل‌های لاله در نقاط مختلف کشور، هتل بین‌المللی لاله تهران را از ظرفیت‌های شناخته‌شده این مجموعه دانست و افزود: محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، از جمله لغو پروازها و دشوار شدن ورود گردشگران خارجی، بر فعالیت صنعت گردشگری تأثیر گذاشت؛ با این حال، مجموعه هتل‌های لاله برای استمرار خدمات و حفظ ظرفیت‌های خود اقدامات مدیریتی لازم را دنبال کرد.

رحمان‌زاده همچنین با اشاره به میزبانی هتل‌های این مجموعه از شماری از شهروندان و خانواده‌های آسیب‌دیده در شرایط بحرانی، این اقدام را بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت توسعه گردشگری ایران عنوان کرد.

معاون مالی، اداری و توسعه منابع انسانی شرکت توسعه گردشگری ایران در پایان، تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز فناور را فرصتی برای ارتقای کیفیت خدمات، بهبود فرایندهای اجرایی و توسعه صنعت گردشگری دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه و ظرفیت‌های علمی برای رفع چالش‌های این حوزه تأکید کرد.