باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین وضعیت توسعه خطوط جدید مترو تهران اظهار کرد: عملیات اجرایی خط ۸ مترو در سه جبهه کاری در حال انجام است و سفارش‌گذاری برای خرید و انتقال دو دستگاه حفار مکانیزه (TBM) این خط نیز صورت گرفته است.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: عملیات حفاری خط ۹ مترو به‌طور همزمان از دو جبهه کاری آغاز شده است؛ به‌طوری‌که حفاری از کارگاه دولت‌آباد با استفاده از دستگاه حفار مکانیزه (TBM) و از کارگاه چیتگر به روش NATM در حال انجام است.

محمدخانی درباره آخرین وضعیت خط ۱۰ مترو نیز گفت: عملیات حفاری مکانیزه این خط با استفاده از دو دستگاه حفار مکانیزه (TBM) در دو کارگاه دریاچه شهدای خلیج فارس و جنت‌آباد در جریان است.

وی در ادامه با اشاره به عملیات اجرایی خط ۱۱ مترو تصریح کرد: عملیات اجرایی این خط و احداث نخستین ایستگاه آن از کارگاه واقع در مجاورت بیمارستان کودکان حکیم در حال پیگیری است. با توجه به اهمیت این بیمارستان و میزان تردد مراجعان، احداث این ایستگاه در اولویت اجرای پروژه قرار گرفته است.