باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - سه دانشجوی رشته هوافضای دانشگاه علوم و تحقیقات با سرپرستی امین عباسی‌نژاد، موفق به طراحی و ساخت پهپادی پنج‌اینچی شده‌اند که با تکیه بر سرعت بالا، بدنه مقاوم فیبرکربنی و سامانه انتقال تصویر با تأخیر تنها ۲۵ میلی‌ثانیه، ظرفیت تازه‌ای برای تصویربرداری هوایی و ثبت تصاویر پویا فراهم می‌کند.

این پهپاد پنج‌اینچی حاصل تلاش تیمی متشکل از سه دانشجوی هوافضای دانشگاه علوم و تحقیقات به سرپرستی امین عباسی‌نژاد است؛ پرنده‌ای کوچک و چابک که با تمرکز بر سرعت بالا و قابلیت مانورپذیری طراحی و ساخته شده و علاوه بر پرواز‌های سرعتی، توانایی تصویربرداری هوایی را نیز دارد.

امین عباسی‌نژاد، سرپرست این تیم و دانشجوی هوافضای دانشگاه علوم و تحقیقات، در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح ویژگی‌های فنی این پهپاد اظهار کرد: این پرنده پنج‌اینچی با هدف دستیابی به سرعت و چابکی بالا طراحی شده است و در کنار قابلیت پرواز سریع، امکان تصویربرداری هوایی را نیز فراهم می‌کند. از این پهپاد می‌توان برای ثبت تصاویر در شرایطی استفاده کرد که حرکت سریع سوژه و نیاز به تغییر مسیر‌های لحظه‌ای اهمیت زیادی دارد؛ قابلیتی که در تصویربرداری‌های حرفه‌ای و تولید آثار سینمایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به سامانه انتقال تصویر این پهپاد افزود: تصاویر پروازی به‌صورت زنده و از طریق عینک مخصوص به خلبان منتقل می‌شود و تأخیر این انتقال حدود ۲۵ میلی‌ثانیه است. به این ترتیب، خلبان می‌تواند اتفاقات و تغییرات محیط پیرامون پهپاد را تقریباً در لحظه مشاهده کرده و متناسب با شرایط، فرمان‌های لازم را صادر کند.

این دانشجوی هوافضا با تأکید بر اهمیت مهارت هدایت در کنار توان فنی پهپاد تصریح کرد: سرعت بالا به‌تنهایی برای عملکرد مطلوب کافی نیست و خلبان باید از قدرت واکنش، تمرکز و هماهنگی بالایی برخوردار باشد تا بتواند در مسیر‌های پیچیده، پهپاد را با دقت هدایت کند. از همین رو، تمرین مداوم در شبیه‌ساز پرواز پیش از هدایت واقعی، بخش مهمی از فرایند آماده‌سازی خلبان به شمار می‌رود.

عباسی‌نژاد همچنین درباره جنس بدنه این پرنده گفت: بدنه پهپاد از فیبر کربن ساخته شده است؛ ماده‌ای سبک و در عین حال مقاوم که استحکام مناسبی در برابر ضربه و برخورد ایجاد می‌کند. با این حال، ملخ‌های پهپاد از قطعات حساس آن محسوب می‌شوند و در صورت برخورد شدید ممکن است آسیب ببینند یا بشکنند.

وی در پایان، تصویربرداری هوایی را یکی از کاربرد‌های مهم این پهپاد دانست و خاطرنشان کرد: ترکیب وزن کم، سرعت بالا، بدنه مقاوم و انتقال تصویر با تأخیر پایین، این پرنده را به ابزاری توانمند برای تصویربرداری در موقعیت‌های متحرک و دشوار تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد پهپاد‌های کوچک نیز می‌توانند نقش مؤثری در توسعه فناوری‌های تصویربرداری ایفا کنند.