باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نوری‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: عملیات برداشت برنج رتون در سطح ۶۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به پایان رسیده و میزان محصول برداشت‌شده به ۴۸۰ تن رسیده است.

او افزود: کشت رتون به‌عنوان یکی از روش‌های بهره‌برداری مجدد از اراضی شالیزاری پس از برداشت محصول اصلی، نقش مؤثری در افزایش تولید برنج و استفاده بهینه از ظرفیت زمین‌های کشاورزی دارد.

نوری‌نژاد با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح کشت دوم برنج، بر رعایت توصیه‌های فنی و استفاده مناسب از منابع آب و خاک تأکید کرد.

او در پایان، توسعه روش‌های مناسب کشت و افزایش بهره‌وری در اراضی شالیزاری را از عوامل مؤثر در تقویت تولید برنج، حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی دانست.