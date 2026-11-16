باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: امروز (دوشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، تهران، البرز، قزوین و برخی نقاط استان‌های مرکزی و شمالی کشور، افزایش ابر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات و نقاط سردسیر، بارش برف نیز دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روز‌های آینده گفت: روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز‌های پنجشنبه و جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوب کشور، وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: امروز خلیج فارس و از روز یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی، وضعیت جوی کشور تا روز جمعه (۲۹ آبان‌ماه) در برخی مناطق با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، وزش باد و نوسانات دمایی همراه خواهد بود.

منبع:سازمان هواشناسی کشور