رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران در برخی استان‌های کشور و احتمال بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر این استان‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: امروز (دوشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، تهران، البرز، قزوین و برخی نقاط استان‌های مرکزی و شمالی کشور، افزایش ابر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات و نقاط سردسیر، بارش برف نیز دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روز‌های آینده گفت: روز چهارشنبه در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غرب کشور افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز‌های پنجشنبه و جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق جنوب کشور، وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: امروز خلیج فارس و از روز یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

بر اساس پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی، وضعیت جوی کشور تا روز جمعه (۲۹ آبان‌ماه) در برخی مناطق با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، وزش باد و نوسانات دمایی همراه خواهد بود.

منبع:سازمان هواشناسی کشور

برچسب ها: برف و باران ، پیش بینی هواشناسی
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
هشدار هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در سواحل خزر؛ احتمال وقوع سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای
ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر امشب/ کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
۱۱۷ روز از مهلت قانونی گذشت؛ هنوز خبری از تعیین نرخ نهایی خرید گندم نیست
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی
طلا، بورس یا بازارهای جهانی؛ بهترین گزینه سرمایه گذاری کدام است؟
مشکلات رانندگان کامیون در مسیر کریدورهای منطقه‌ای پیگیری می‌شود+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
تأمین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های بالای ۹۰ درصد
آخرین اخبار
بارش باران و برف در شمال کشور
نظارت استاندارد بر ۶ هزار واحد تولیدی در استان تهران
پیشرفت ۸۳ درصدی بخش مرکزی مصلای امام خمینی(ره)+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه آغاز می‌شود
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر شود؟ ‌
تأمین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های بالای ۹۰ درصد
مشکلات رانندگان کامیون در مسیر کریدورهای منطقه‌ای پیگیری می‌شود+ فیلم
طلا، بورس یا بازارهای جهانی؛ بهترین گزینه سرمایه گذاری کدام است؟
۱۱۷ روز از مهلت قانونی گذشت؛ هنوز خبری از تعیین نرخ نهایی خرید گندم نیست
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر امشب/ کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین و محور هراز
خردلرزه‌های اخیر شرق تهران چه پیامی دارند؟
اجرای طرح ۲۰۰ هزار واحدی مسکن محرومان در کشور
عملکرد بهتر ساخت مسکن توسط مردم
مالکان زمین‌های رهاشده در محدوده شهرها مشمول جریمه می‌شوند
اهمیت معرفی حرفه‌ای کسب‌وکار | آیا بانک آگهی رسانه معتبری است؟
با متخلفان قطع درختان برخورد قاطع می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۴ آبان
بازگشت فاز ۱۴ پارس جنوبی به مدار تا پایان دی‌ماه
گاز ادارات و اماکن عمومی متخلف در تهران قطع می‌شود
رونمایی از سامانه بازارگاه کارور با هدف سامان‌دهی خدمات
رسیدگی به بیش از یک میلیون و ۳۴۱ هزار فقره درخواست در سامانه حسام
پرداخت یارانه باید به خانوار‌های نیازمند محدود شود
هشدار هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در سواحل خزر؛ احتمال وقوع سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای
تامین مالی کامل یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه تا ۲۴ آبان‌ماه از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۴ آبان ۱۴۰۵