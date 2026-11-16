باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، علی رضا رشیدیان در نشست مدیران سازمان و ارتباط وبیناری با مدیران استانی اظهار کرد: با انجام مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه حج تمتع ۱۴۰۶ با وزارت حج و عمره عربستان، توافقات لازم درباره موضوعات اجرایی و فرهنگی صورت گرفته و مقرر شده است مراسم و برنامه‌های حج جمهوری اسلامی ایران مطابق سنوات گذشته برگزار شود.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های اجرایی حج، به‌ویژه خدمات مشاعر مقدسه و سایر خدمات مورد نیاز زائران در عربستان، افزود: مدیریت هزینه‌ها از اولویت‌های جدی سازمان است و این موضوع با بررسی‌های کارشناسی و مذاکرات با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دنبال می‌شود تا در کنار کنترل هزینه‌ها، کیفیت خدمات نیز حفظ و ارتقا یابد. در همین راستا، بازدید از نمایشگاه حج و بررسی ظرفیت‌های جدید خدمات رفاهی در منا و مشاعر مقدسه نیز با هدف بهره‌گیری از امکانات مناسب‌تر انجام شد.

رشیدیان با تأکید بر محدودیت زمانی پیش‌رو تصریح کرد: همه بخش‌های ستادی و استانی باید با آمادگی و تلاش مضاعف، مقدمات اجرایی حج آینده را دنبال کنند تا فرایند ثبت‌نام و ساماندهی کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۶ در زمان مناسب آغاز شود.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه درباره سفر‌های عمره مفرده گفت: در مذاکرات با وزیر حج و عمره عربستان، موضوع پیگیری برقراری پرواز‌های عمره مطرح شد و طرف عربستانی قول مساعدت داد تا این فرایند را پیگیری و شرایط لازم فراهم شود. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران مقدمات اجرایی از جمله اقدامات در حوزه اسکان، حمل‌ونقل و تغذیه زائران نیز پیش‌تر آماده شده و امیدواریم با برقراری پروازها، زمینه اعزام عمره‌گزاران ایرانی در دوره پیش‌رو فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه وتسهیل سفر‌های عتبات عالیات در طول سال، جذب و ساماندهی زائران از اقشار مختلف و فراهم‌سازی بسته‌های متنوع قیمتی را از اولویت‌های این حوزه دانست و خواستار اهتمام بیشتر مدیران استانی برای تسهیل زیارت و ارتقای خدمات شد.

در ادامه این نشست، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان نیز با اشاره به بررسی مسائل و آسیب‌شناسی حج گذشته و پیگیری مطالبات و پیشنهاد‌های ایران در مذاکرات با طرف عربستانی، بر ضرورت آمادگی همه بخش‌های ستادی و استانی برای اجرای به‌موقع برنامه‌های حج آینده در زمانبندی تعیین شده تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین رحمانی، معاون عتبات عالیات سازمان نیز از پیگیری مذاکرات برای تسهیل زیارت، تدوین دستورالعمل عتبات و ساماندهی شرکت‌های مجری خبر داد و بر ضرورت مشارکت فعال استان‌ها در توسعه اعزام‌ها تأکید کرد.

حمیدرضا محمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نیز با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر هزینه سفر‌های زیارتی، نرخ ارز را از عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری سفر‌های حج تمتع، عمره و عتبات عنوان کرد؛ که در این رابطه ضمن مدیریت هزینه‌های ارزی درخارج از کشور با حفظ کیفیت خدمات در مورد نرخ ارز مورد نیاز با مسیولان محترم بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی می‌باشیم.