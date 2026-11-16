باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاشوری – فک خزری از گونه‌های جانوری کمیاب دریایی است که در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد.

تورج صادقی، رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به تداوم تلفات فک‌های خزری در سواحل شمال کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون لاشه ۷ قلاده فک خزری در سواحل این استان کشف شده است.

او افزود: لاشه‌های این گونه جانوری در بازه زمانی ماه‌های خرداد، مرداد، مهر و آبان امسال در سواحل شهرستان‌های بندر انزلی، تالش، آستارا و پارک ملی بوجاق کشف و ثبت شده‌اند.

رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی محیط زیست گیلان از شهروندان، جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فک خزری یا لاشه‌های این گونه، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

رصد ساحلی و دفن بهداشتی فک خزری

یعقوب رخش بهار، رئیس اداره پارک ملی خشکی ـ دریایی بوجاق نیز با اشاره به انجام عملیات رصد ساحلی تیم‌های پایش محیط زیست، کشف و دفن بهداشتی لاشه یک قلاده فک خزری گفت: این اقدام در راستای رعایت ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی برای حیات وحش و محیط پیرامونی انجام شده است.

افزایش کشف لاشه فک‌های خزری در سواحل شمال کشور در سال‌های اخیر و تهدید بقای این گونه جانوری در معرض انقراض، موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست و دوستداران حیات وحش شده است.