سرپرست جدید موسسه جهاد استقلال گفت: تعهدات ارزی شرکت پشتیبانی امور دام به زیر یک درصد رسیده و هیچ بدهی به واردکنندگان ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری سرپرست جدید موسسه جهاد استقلال به اجرای برنامه‌های تحولی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ۱۵ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت «بدهکاری‌های سنگین ذخایری» به «ذخایر با کیفیت و بدون بدهی»، تبدیل شد.

جعفری در بخش تحلیل آماری، با مقایسه وضعیت بحرانی پیش از مدیریت اخیر و دستاوردهای فعلی، به تحولی بی‌سابقه در زنجیره تأمین کالا اشاره کرد و افزود: ما در شرکت پشتیبانی امور دام با مجموعه‌ای روبهرو بودیم که در بخش کنجاله موجودی صفر، در ذخیره ذرت ۱۲۰ هزار تن و در بخش سویا ۳۰ هزار تن بار منفی مواجه و بیش از ۶۰ همت بدهی ارضی مواجه بودیم.

سرپرست جدید مؤسسه جهاد استقلال با اشاره به وضعیت کنونی افزود: امروز شاهد هستیم که تعهدات ارزی به زیر یک درصد رسیده است، ذخایر با کیفیت بی‌نظیر در دسترس است و مهم‌تر از همه، شرکت به یک مجموعه "سوپر" تبدیل شده که هیچ بدهی‌ای به واردکنندگان ندارد.