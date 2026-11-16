سرپرست جدید موسسه جهاد استقلال گفت: تعهدات ارزی شرکت پشتیبانی امور دام به زیر یک درصد رسیده و هیچ بدهی به واردکنندگان ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری سرپرست جدید موسسه جهاد استقلال به اجرای برنامه‌های تحولی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور در ۱۵ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت  «بدهکاری‌های سنگین ذخایری» به «ذخایر با کیفیت و بدون بدهی»، تبدیل شد.

جعفری در بخش تحلیل آماری، با مقایسه وضعیت بحرانی پیش از مدیریت اخیر و دستاوردهای فعلی، به تحولی بی‌سابقه در زنجیره تأمین کالا اشاره کرد و افزود:  ما در شرکت پشتیبانی امور دام با مجموعه‌ای روبهرو بودیم که در بخش کنجاله موجودی صفر، در ذخیره ذرت ۱۲۰ هزار تن و در بخش سویا ۳۰ هزار تن بار منفی مواجه و بیش از ۶۰ همت بدهی ارضی مواجه بودیم.

سرپرست جدید مؤسسه جهاد استقلال با اشاره به وضعیت کنونی افزود: امروز شاهد هستیم که تعهدات ارزی به زیر یک درصد رسیده است، ذخایر با کیفیت بی‌نظیر در دسترس است و مهم‌تر از همه، شرکت به یک مجموعه "سوپر" تبدیل شده که هیچ بدهی‌ای به واردکنندگان ندارد.

تداوم مسیر؛ تمرکز بر اتمام پروژه‌ها و بهره‌گیری از ریل‌گذاری‌های قبلی

جعفری با اشاره به تجربیات ۱۵ ماهه فعالیت در شرکت پشتیبانی دام، بر اهمیت فرهنگ سازمانی تأکید کرد و افزود: موفقیت‌های به‌دست آمده، حاصل فعالیت در فضایی بر پایه همکاری و هماهنگی بود. دستورات وزیر نه به صورت صرفاً اداری، بلکه به صورت تعاملی و دوستانه عملیاتی شد. البته تکیه بر دانش و تجربه کارکنان با سابقه (۲۵ تا ۳۰ سال) نقش کلیدی در یادگیری و عبور از چالش‌ها ایفا کرد.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت‌های کسب شده در موسسه جهاد استقلال حاصل هنر جمعی و حمایت‌های بی‌دریغ مسعود نمازی بوده است، گفت: او نقشه راه آینده موسه را ترسیم کرده است.  وظیفه ما در دوره پیش رو، نه تنها ادامه دادن برنامه‌های اجرایی موفقیت‌آمیز قبلی، بلکه تمرکز ویژه بر اتمام پروژه‌ها و برنامه‌های نیمه‌تمام است. ما از مسیر طی شده برای دستیابی به موفقیت‌های مستمر استفاده خواهیم کرد تا این روند صعودی با حضور تیم‌های جدید، با قدرت ادامه یابد.

 
 

 

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات نهاده
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