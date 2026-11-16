یک کارشناس بازار خودرو، کاهش عرضه خودرو و قیمت ارز را دو عامل موثر بر قیمت خودرو عنوان کرد و درمورد تسهیلات درنظر گرفته شده برای خودروهای فرسوده توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو در یک گفت‌وگوی رادیویی درمورد وضعیت این بازار گفت: همزمان با تغییرات نرخ ارز، قیمت خودروهای ایرانی نیز تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته‌‌اند و تا حدودی کاهش پیدا کرده‌اند، امّا وقتی عرضه‌ای در بازار وجود نداشته باشد و قیمت‌گذاری، فرآیند آن‌طور مشخصی نداشته باشد پس از یک افت موقت، به دلیل کمبود عرضه دوباره شاهد روند صعودی خودرو هستیم و وضعیت بازار خودرو به صورتی پیش رفت که دوباره نوسانات در بازار به وجود آمد و با توجه به کاهش قیمت خودرو، شاید بتوان گفت که دریچه امیدی برای اتفاق‌های خوب در بازار خودرو باشد.

حدادی ادامه داد: وزیر صمت گفت که دولت، تسهیلات ویژه‌ای برای وانت‌های فرسوده درنظر گرفته است و ۳۰۰ میلیون تومان یارانه اسقاط خودرو است و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نیز، تسهیلات و وامی است که به متقاضیان داده می‌شود و حدود ۶۰-۵۰ میلیون تومان قیمت لاشه خودرو است و بدنبال آن، یک سایت معرفی شده است که متقاضیان دارای وانت فرسوده می‌توانند برای این منظور اقدام کنند و شاید بتوانند با حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، یک خودروی وانت‌بار تقریباً مناسبی را خریداری کنند.

این کارشناس بازار خودرو گفت: دیوان عدالت، مصوبه‌ دولت را تأیید و ابلاغ کرد و تا پیش از این مبهم می‌دانستیم که خودروهای تولید داخل به چه سنی برسند فرسوده هستند. زیرا مشاهده می‌کنیم که خودروهای قدیمی در خیابان تردد می‌کنند و بر اساس مصوبه مذکور، خودروهای بنزینی و گازسوز و دوگانه‌سوز بعد از ۲۰ سال، فرسوده حساب می‌شوند و این موضوع برای خودروهای هیبریدی شامل ۲۳ سال است و خودروهای برقی نیز، بعد از ۲۵ سال فرسوده حساب می‌شوند.