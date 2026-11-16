باشگاه خبرنگاران جوان - عادل پورمحبت اظهار داشت: این واحدها با سطح زیرکشت 281 هکتار، سالانه 42 هزار تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کنند.

او افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای در شرایط کاهش منابع آبی و تداوم خشکسالی، به یکی از راهکارهای مهم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تبدیل شده است که استان اردبیل نیز با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و اقتصادی خود، توسعه آن را در دستور کار قرار داده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش قابل توجه ذخایر آب زیرزمینی، استفاده بهینه از منابع آبی و حرکت به سمت روش‌های نوین تولید، ضرورتی اساسی به شمار می‌رود.

او افزود: کشت گلخانه‌ای از جمله روش‌هایی است که با فراهم کردن امکان مدیریت بهتر نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری تولید، می‌تواند نقش مؤثری در سازگاری بخش کشاورزی با محدودیت منابع آب داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تشریح آخرین وضعیت تولیدات گلخانه‌ای استان گفت: در حال حاضر 119 واحد گلخانه‌ای در سطح 281 هکتار فعال است که مجموع تولید سالانه آن‌ها به حدود 42 هزار تن می‌رسد.

پورمحبت با اشاره به ترکیب محصولات تولیدی این واحدها بیان کرد: سالانه 24 هزار تن فلفل دلمه‌ای، 6 هزار و 400 تن بادمجان، 2 هزار و 250 تن خیار، 5 هزار و 500 تن گوجه‌فرنگی، 3 هزار تن قارچ خوراکی و 500 تن توت‌فرنگی در گلخانه‌های استان تولید می‌شود.

او همچنین از تولید سالانه 6 میلیون و 800 هزار شاخه گل رز در واحدهای گلخانه‌ای استان خبر داد.

پورمحبت با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای در اردبیل اظهار کرد: در مجموع 9 شهرک و مجتمع گلخانه‌ای در استان پیش‌بینی شده که مساحت اراضی آن‌ها به یک‌هزار و 825 هکتار می‌رسد.

او افزود: تاکنون یک‌هزار و 100 هکتار از اراضی این شهرک‌ها به سرمایه‌گذاران واگذار شده است که از این میزان، 280 هکتار وارد مرحله کشت و بهره‌برداری شده و در 150 هکتار نیز عملیات احداث سازه‌های گلخانه‌ای در حال انجام است.

به گفته او، پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا بین 40 تا 70 درصد برآورد می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، توسعه گلخانه‌ها را از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان دانست و گفت: فعالیت واحدهای گلخانه‌ای در حال حاضر زمینه اشتغال مستقیم حدود 2 هزار و 500 نفر را فراهم کرده است.

او همچنین با اشاره به بازارهای صادراتی محصولات گلخانه‌ای استان اظهار کرد: سالانه حدود 30 هزار تن از محصولات تولیدی گلخانه‌های اردبیل به کشورهای مختلف، از جمله روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر صادر می‌شود.

پورمحبت این میزان صادرات را بیانگر ظرفیت قابل توجه استان در تولید محصولات کشاورزی صادرات‌محور دانست و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای برای تقویت حضور در بازارهای خارجی تأکید کرد.