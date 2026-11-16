باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجید سیدقریشی پیش از ظهر امروز در اجلاس شهدای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در سنندج، با اشاره به نقش الگوهای بزرگ در شکل‌گیری هویت ملت‌ها اظهار کرد: ملت‌ها با الگوهای خود زنده‌اند و انتخاب الگوهای بزرگ، زمینه‌ساز شکل‌گیری ملت‌های بزرگ و عزتمند است.

وی با بیان اینکه شهدا با فداکاری خود مسیر آینده را به نسل‌های بعد نشان می‌دهند، افزود: آنان با تقدیم جانشان نشان دادند که حاضر نیستند عزت، استقلال و آرمان‌های خود را با هیچ امتیازی معامله کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور با اشاره به شرایط امروز جهان بیان کرد: دانشجویان برای عبور از شرایط پیچیده کنونی به ایمان قوی، اراده مستحکم و بینش عمیق نیاز دارند و باید بدانند که دشمن برای سلطه بر ملت‌ها تنها از ابزار نظامی استفاده نمی‌کند.

سیدقریشی نخستین شیوه دشمن را تحقیر ملت‌ها دانست و گفت: وقتی به یک جامعه القا شود که فرهنگ، زبان، علم و توانایی‌های آن ارزشی ندارد و دیگران برتر هستند، به‌تدریج اعتمادبه‌نفس خود را از دست می‌دهد و در برابر سلطه‌گران تسلیم می‌شود.

وی ادامه داد: کوچک‌سازی اهداف نیز بخشی از همین راهبرد است؛ دشمن می‌خواهد افق نگاه انسان را به زندگی محدود دنیوی تقلیل دهد، در حالی که باور به زندگی اخروی و انتخاب اهداف بزرگ، قدرت ایستادگی انسان را افزایش می‌دهد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور دومین روش دشمن را عادی‌سازی گناه و تضعیف ارزش‌های اخلاقی عنوان کرد و افزود: هنگامی که دروغ، خیانت و رفتارهای خلاف کرامت انسانی به عادت تبدیل شود، حساسیت اخلاقی جامعه کاهش پیدا می‌کند و زمینه برای سلطه‌پذیری فراهم می‌شود.

سیدقریشی با اشاره به سومین راهبرد دشمن یعنی تحریف حقیقت اظهار کرد: تحریف تاریخ و شخصیت‌ها از طریق رسانه‌ها می‌تواند جایگاه افراد و جریان‌ها را در ذهن جامعه تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای که گاهی مظلوم در جایگاه متهم و شهید در جایگاه قاتل معرفی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دانشجویان باید در برابر جریان تحریف هوشیار باشند، گفت: آگاهی با مطالعه سطحی مطالب شبکه‌های اجتماعی به دست نمی‌آید؛ برای شناخت درست مسائل باید کتاب‌های معتبر خواند، ابعاد مختلف موضوعات را بررسی کرد و بدون شناخت کافی درباره مسائل قضاوت نکرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور با اشاره به شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی خاطرنشان کرد: دشمن با هدف قرار دادن دانشمندان و نخبگان علمی درصدد ضربه زدن به توان علمی کشور است. در حمله به محل سکونت این دانشمند نیز ۱۶ نفر دیگر در همان مجتمع جان خود را از دست دادند.

سیدقریشی با اشاره به تقدیم ۲۴۳ شهید از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در حوادث مورد اشاره گفت: این فداکاری‌ها مانع حرکت علمی دانشگاه نشده است و فعالیت‌های پژوهشی و علمی با قدرت بیشتری ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر الگوهای بزرگ خود، راه عزت و استقلال را ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد تحقیر، تحریف و فشارهای دشمنان، هویت و اراده این ملت را تضعیف کند.