روزنامه هاآرتص به نقل از نظامیان اسرائیلی گزارش داد که تداوم اشغال جنوب سوریه نگرانی‌ها از شکل‌گیری گروه‌های مقاومت محلی را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - افسران و سربازان صهیونیستی مستقر در مناطق اشغالی جنوب سوریه اعلام کردند ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیرو‌های گسترده و پرهزینه‌ای را در این منطقه مستقر کرده، اما در عمل اتفاق خاصی در آنجا رخ نمی‌دهد و ارتش برای توجیه حضور خود، دست به عملیات نظامی می‌زند و برای آنها بهانه‌تراشی می‌کند.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که آنها افزودند که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل هر روز با ساکنان غیرنظامی منطقه درگیر می‌شود و این وضعیت ممکن است به شکل‌گیری همان تهدیدی منجر شود که این رژیم تروریستی مدعی است برای مقابله با آن وارد جنوب سوریه شده است؛ یعنی شکل‌گیری مقاومت محلی علیه اشغالگری.

به نوشته هاآرتص، دو سال پس از سقوط بشار اسد و اشغال بخش‌هایی از جنوب سوریه توسط رژیم تروریستی اسرائیل، این منطقه اشغالی بازتاب‌دهنده رویکرد امنیتی و سیاسی کابینه بنیامین نتانیاهو است؛ رویکردی که بر اساس آن، «اشغال یک منطقه به‌خودی‌خود یک دستاورد محسوب می‌شود، بدون آنکه چشم‌انداز راهبردی یا تمایلی برای تبدیل برتری نظامی به یک توافق سیاسی باثبات وجود داشته باشد».

سطح سیاسی رژیم تروریستی اسرائیل، پایگاه‌های نظامی جدید و کنترل مناطق اشغالی و روستا‌های آن را تضمینی برای دفاع از شهرک‌های شمال این رژیم می‌داند، اما اظهارات افسران و سربازان صهیونیستی تصویری کاملا متفاوت ارائه می‌دهد.

یک افسر صهیونیست در این باره گفت: «احساس ما این بود که همه در حال تکرار یک فریب هستند؛ ما آنجا حضور داریم، پس باید داستانی ساخته شود که نشان دهد آن منطقه خطرناک است. بخشی از عملیات نظامی، و نمی‌خواهم بگویم همه آنها، اما بخش بزرگی از آنها صرفا بهانه‌ای برای حضور در آنجاست. شما هیچ چیز خاصی نمی‌بینید و همین مسئله کل ماجرا را کاملا پوچ و بی‌معنا جلوه می‌دهد.»

این سرباز افزود حتی در میان سربازانی که بیشترین تعصب ایدئولوژیک را داشتند، یعنی شهرک‌نشینانی که به «جنگ رستاخیز» اعتقاد دارند، نیز احساس اهمیت ماموریت تقریبا به‌طور کامل از بین رفته بود.

هاآرتص به نقل از منابع نظامی نوشت سطح سیاسی رژیم تروریستی اسرائیل به دنبال مذاکره با نظام جدید سوریه نیست و اشغال را دستاورد نهایی خود می‌داند. در نتیجه، ارتش درگیر مدیریت یک وضعیت پیچیده امنیتی و غیرنظامی در سرزمینی بیگانه شده است؛ بدون آنکه راهبردی برای خروج از آن یا ماموریت سیاسی روشنی داشته باشد.

به نوشته هاآرتص، ابومحمد الجولانی، رئیس خود خوانده سوریه و سرکرده تروریست‌های سوری در مرکز معضل رژیم تروریستی اسرائیل قرار دارد. دو سال پس از به قدرت رسیدن او، مقامات صهیونیستی همچنان نتوانسته‌اند درباره ماهیت رویکرد او به جمع‌بندی برسند.

منبع: القدس نیوز

برچسب ها: جنوب سوریه ، ارتش اسرائیل ، مقاومت مردمی
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