باشگاه خبرنگاران جوان - تأسیسات پایانه‌های نفتی به‌عنوان حلقه‌ای مهم در زنجیره انتقال و صادرات نفت و میعانات گازی، به‌طور مستمر در معرض شرایط محیطی و عملیاتی ویژه‌ای قرار دارند. ازاین‌رو، نگهداشت و نوسازی تجهیزات، شناسایی به‌موقع فرسودگی‌ها و رفع نواقص فنی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ آمادگی عملیاتی این تأسیسات و پیشگیری از اختلال در فرایند‌های صادراتی دارد.

در همین زمینه، شرکت پایانه‌های نفتی ایران در دو پایانه خارک و میعانات گازی پارس جنوبی، مجموعه‌ای از عملیات تخصصی را برای نوسازی تجهیزات انتقال نفت و بهبود عملکرد تأسیسات اندازه‌گیری و کنترل جریان میعانات گازی اجرا کرده است؛ اقدام‌هایی که از تعویض رایزر‌های خطوط انتقال نفت خام در اسکله غربی خارک تا جایگزینی شیر توپی در سایت میترینگ پارس یک را در بر می‌گیرد.

نوسازی رایزر‌های خطوط انتقال نفت در اسکله غربی خارک

یکی از اقدام‌های بسیار مهم نوسازی در پایانه نفتی خارک، اجرای پروژه تعویض رایزر‌های ۵۶ اینچ خطوط لوله ورودی نفت به اسکله غربی است؛ پروژه‌ای که با هدف بهبود وضع فنی تجهیزات، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان زیرساخت‌های انتقال نفت اجرا و تکمیل شد.

عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، با تأکید بر اهمیت صیانت از زیرساخت‌های راهبردی صادرات نفت کشور، نگهداشت و نوسازی تأسیسات عملیاتی را از محور‌های مهم حفظ آمادگی پایانه‌ها دانست.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه نفتی خارک در زنجیره صادرات نفت کشور گفت: حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات و تأسیسات، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای تعمیرات، اجرای به‌موقع پروژه‌های نگهداشت و توجه مستمر به وضع فنی زیرساخت‌های عملیاتی است. در این مسیر، شناسایی نیاز‌های تعمیراتی و اقدام به‌موقع برای نوسازی تجهیزات می‌تواند در کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش پایداری فعالیت‌های پایانه نقش مؤثری داشته باشد.

اسدروز با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه‌های تخصصی مطابق با الزام‌های فنی و ایمنی افزود: در پروژه‌هایی از این دست، افزون‌بر کیفیت اجرای عملیات، توجه به ملاحظات ایمنی، هماهنگی میان واحد‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیرو‌های فنی اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای اصولی این اقدام‌ها، زمینه حفظ آمادگی تأسیسات و پشتیبانی مطمئن از فرایند انتقال و بارگیری نفت را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران همچنین بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در نگهداشت تجهیزات تأکید کرد؛ رویکردی که با پایش مستمر وضع تأسیسات و برنامه‌ریزی برای تعمیر و تعویض به‌موقع تجهیزات، از بروز اختلال‌های احتمالی جلوگیری و به افزایش عمر مفید زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

سیدعلی میری، مدیر پایانه نفتی خارک، نیز از اجرای موفق پروژه تعویض رایزر‌های ۵۶ اینچ خطوط لوله ورودی نفت به اسکله غربی خارک خبر داد و گفت: این پروژه پس از سال‌ها بهره‌برداری از تأسیسات مربوطه، با موفقیت اجرا و پایان یافت؛ اقدامی مهم که به‌منظور بهبود وضع فنی تجهیزات، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان زیرساخت‌های عملیاتی پایانه انجام شد.

وی با بیان اینکه خطوط لوله و رایزر‌های مستقر در اسکله‌های نفتی از اجزای مهم چرخه انتقال و صادرات نفت به شمار می‌روند، افزود: با توجه به شرایط خاص محیطی و عملیاتی منطقه خارک، ازجمله محدودیت‌های دسترسی، شرایط جوی و دریایی و ضرورت رعایت الزام‌های ایمنی، اجرای این پروژه به برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر میان واحد‌های تخصصی و به‌کارگیری ظرفیت‌های فنی و اجرایی شرکت نیاز داشت.

مدیر پایانه نفتی خارک با اشاره به تلاش کارکنان و متخصصان مشارکت‌کننده در اجرای پروژه تأکید کرد: همکاری مؤثر واحد‌های عملیاتی، تعمیراتی، ایمنی، پشتیبانی و دیگر بخش‌های مرتبط، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد موفق این عملیات داشت و نشان داد با تکیه بر دانش تخصصی و هم‌افزایی سازمانی می‌توان پروژه‌های پیچیده عملیاتی را با رعایت الزام‌های فنی و ایمنی به پایان رساند.

میری همچنین کاهش ریسک‌های عملیاتی، فراهم‌کردن زمینه نگهداشت مطمئن‌تر تأسیسات و پشتیبانی از استمرار فعالیت‌های صادراتی را از دستاورد‌های مهم این پروژه دانست.

تعویض چهار رایزر ۵۶ اینچ با ملاحظات فنی ویژه

علیرضا کلانتری، رئیس تعمیرات خطوط لوله، نیز با تشریح جزئیات فنی این پروژه گفت: در قالب این طرح، بخش‌هایی از چهار رایزر ۵۶ اینچ انتقال نفت خام به اسکله غربی، به همراه تکیه‌گاه‌های مربوط، نوسازی و بخش‌هایی از سازه‌های پیرامونی آنها نیز بهسازی شد.

وی با اشاره به چالش‌های اجرای این پروژه که برای نخستین بار انجام شد، افزود: تخلیه نفت از بخش تحت تعمیر رایزر از دو سمت ساحل و اسکله، با توجه به قطر لوله، حجم سیال و اختلاف سطح موجود با ساحل، به دقت و برنامه‌ریزی ویژه نیاز داشت.

کلانتری ادامه داد: مسدودسازی لوله و انجام عملیات گرم، ازجمله برشکاری و جوشکاری، در شرایطی انجام شد که به دلیل ارتفاع حدود ۴۵ متری رایزر از بستر دریا، تخلیه کامل نفت از داخل آن ممکن نبود؛ ازاین‌رو، این بخش از عملیات حساسیت و پیچیدگی زیادی داشت.

رئیس تعمیرات خطوط لوله گفت: این عملیات با همراهی و همکاری کارکنان واحد‌های ایمنی و صادرات و با رعایت ملاحظات ایمنی، بدون وقوع حادثه پایان یافت.

رفع نشتی و ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات میترینگ پارس جنوبی

در پایانه میعانات گازی پارس جنوبی نیز عملیات تعویض شیر توپی شماره ۳۱ در منیفولد سایت میترینگ پارس یک، با هدف رفع نشتی داخلی، بهبود ایزولاسیون خط میعانات گازی و کاهش ریسک‌های عملیاتی انجام شد.

این تجهیز به دلیل نشتی داخلی، امکان ایزولاسیون مطمئن منیفولد از هدر شماره ۲ را مختل کرده بود؛ موضوعی که افزون‌بر احتمال اختلاط محموله‌ها، می‌توانست سبب انتقال فشار هدر به تأسیسات میترینگ و گوی‌های شناور شود.

پس از نتیجه‌بخش نبودن اقدام‌های اولیه برای رفع نشتی، تعویض تجهیز به‌عنوان راهکار اصلاحی ضروری در دستور کار قرار گرفت. این عملیات با برنامه‌ریزی فنی و هماهنگی میان واحد‌های عملیاتی، تعمیراتی و ایمنی اجرا شد.

غلامحسین گرامی، مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، با تأکید بر اهمیت اقدام‌های پیشگیرانه و مدیریت میدانی گفت: شناسایی به‌موقع نشانه‌های خرابی و اقدام پیش از بروز اختلال عملیاتی، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و حفظ پایداری فعالیت‌های پایانه دارد. اجرای این عملیات حاصل برنامه‌ریزی مناسب، حضور میدانی، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی مؤثر واحد‌های تخصصی بود.

وی افزود: در برنامه‌ریزی عملیات، ضمن توجه به الزام‌های فنی و ایمنی، شرایط فرایندی صادرات و ضرورت استمرار ارسال خوراک به مخازن متمرکز و پتروشیمی نوری نیز مدنظر قرار گرفت تا آثار عملیات تعمیراتی بر فعالیت‌های جاری به حداقل برسد.

صالح قیژان‌زاده، رئیس اچ‌اس‌ئی پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، نیز با اشاره به الزام‌های ایمنی این عملیات تصریح کرد: ارزیابی مخاطرات، هماهنگی‌های پیش از شروع کار، کنترل شرایط ایمن انجام تعمیرات و پیش‌بینی تمهید‌های لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری، از محور‌های اصلی اجرای این عملیات بود.

وی همکاری نیرو‌های عملیاتی، تعمیرات صنعتی و آتش‌نشانی را در کنار نظارت‌های ایمنی، از عوامل مؤثر در تکمیل کار بدون وقوع حادثه دانست.

پس از نصب شیر جدید، عملیات پک‌کردن هدر و کنترل نشتی با هماهنگی واحد‌های مرتبط انجام شد. بر اساس گزارش اجرایی، پس از افزایش فشار تا ۱۰ بار، هیچ‌گونه نشتی در اطراف تجهیز مشاهده نشد که موفقیت عملیات نصب و رفع نشتی در محدوده مورد بررسی را تأیید می‌کرد.

نگهداشت پیشگیرانه، محور مشترک نوسازی در پایانه‌ها

بررسی این دو پروژه نشان می‌دهد برنامه‌های نوسازی و نگهداشت در شرکت پایانه‌های نفتی ایران، بخش‌های مختلفی از زیرساخت‌های عملیاتی را در بر می‌گیرد؛ از خطوط لوله و رایزر‌های انتقال نفت خام در اسکله‌های صادراتی تا شیرآلات و تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل جریان میعانات گازی.

در پایانه نفتی خارک، نوسازی بخش‌هایی از چهار رایزر ۵۶ اینچ و تکیه‌گاه‌های آنها، با هدف بهبود وضع فنی خطوط انتقال و پشتیبانی از استمرار عملیات بارگیری نفت انجام شده است. در پایانه میعانات گازی پارس جنوبی نیز تعویض شیر توپی معیوب، امکان ایزولاسیون مطمئن‌تر تجهیزات و کاهش ریسک‌های ناشی از نشتی داخلی را فراهم کرده است.

اجرای این عملیات با مشارکت واحد‌های عملیاتی، تعمیراتی، ایمنی، صادرات و پشتیبانی و بدون وقوع حادثه، بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های تخصصی در اجرای پروژه‌های حساس تأکید دارد.

درمجموع، نوسازی تجهیزات، رفع نواقص فنی پیش از تبدیل‌شدن آنها به اختلال عملیاتی و ارتقای استاندارد‌های ایمنی، از محور‌های مهم حفظ آمادگی پایانه‌های نفتی به شمار می‌رود؛ اقدام‌هایی که با افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات، به صیانت از زیرساخت‌های راهبردی و پشتیبانی از استمرار صادرات نفت و میعانات گازی کشور کمک می‌کند.

شرکت پایانه‌های نفتی ایران از شرکت‌های عملیاتی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است که مسئولیت دریافت، ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری و صادرات نفت خام و میعانات گازی را به عهده دارد. پایانه نفتی خارک از مراکز اصلی صادرات نفت خام کشور و پایانه میعانات گازی پارس جنوبی از تأسیسات مهم پشتیبانی‌کننده زنجیره صادرات میعانات گازی به شمار می‌روند.

منبع: وزارت نفت