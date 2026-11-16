باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش امروز صنعت نشر کشور را در چه عواملی می‌دانید؛ افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم یا مشکلات توزیع؟ گفت: سرمنشا این سه عامل به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد. بخش عمده این مشکلات اقتصادی است. ما اکنون در شرایط جنگ به سر می‌بریم. جنگ بر روی همه چیز از جمله مواد اولیه، بودجه، هزینه حمل و نقل و... تاثیر گذاشته است.

حیدری ادامه داد: وقتی کشور در وضعیت تحریم قرار دارد، کاغذی که می‌توانست با بندی دو میلیون تومان وارد کشور شود، با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، با هشت تا نه میلیون تومان وارد می‌شود و همه این عوامل بخاطر شرایط جنگی کشور است.