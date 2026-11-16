باشگاه خبرنگاران جوان - معرفت خدابنده با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد مشترکان گاز استان در گروه‌های کم‌مصرف قرار دارند، افزود: در مقابل، بخشی از مشترکان با مصرف متوسط و بالا، سهم قابل توجهی از مجموع مصرف گاز استان را به خود اختصاص داده‌اند که اصلاح الگوی مصرف در این بخش ضرورت دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با بیان اینکه سال گذشته قطعی گاز در بخش خانگی استان اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: نمی‌توان تضمین کرد که شرایط تأمین گاز در زمستان امسال نیز مشابه سال گذشته باشد؛ چراکه افزایش مصرف و نبود مدیریت مناسب می‌تواند پایداری شبکه را در برخی مناطق تحت تأثیر قرار دهد.

خدابنده با اشاره به ثبت رکورد مصرف گاز در استان طی سال گذشته گفت: میزان مصرف گاز در روز اوج مصرف، بدون احتساب صنایع بزرگ، به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید و مجموع مصرف استان با احتساب نیروگاه‌ها نیز از ۱۷ میلیون مترمکعب در روز فراتر رفت.

او با تأکید بر اینکه ملاک اصلی مدیریت مصرف، بخش‌های خانگی و تجاری است، تصریح کرد: برای عبور ایمن از زمستان ضروری است مصرف گاز استان در روز‌های اوج به حدود ۱۱ میلیون مترمکعب محدود شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل هشدار داد: چنانچه مصرف گاز در زمستان امسال به سطح رکورد سال گذشته برسد و کاهش محسوسی در میزان مصرف اتفاق نیفتد، شهرستان‌های شمال استان با مشکلات جدی در تأمین گاز مواجه خواهند شد.

او افزود: در شرایط بحرانی، احتمال قطع کامل گاز شهرستان اصلاندوز و قطعی گاز بیش از ۶۰ درصد مشترکان شهرستان پارس‌آباد وجود دارد.

خدابنده همچنین از احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز برخی مناطق دوردست و روستا‌های شهرستان‌های گرمی و بیله‌سوار خبر داد و گفت: همراهی مردم در کاهش مصرف می‌تواند از بروز چنین شرایطی جلوگیری کند.