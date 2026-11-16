باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام علی نادری معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز که به میزبانی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین برگزار شد، از برگزاری ۳۵۰ همایش ترویج فرهنگ نماز در رده‌های مختلف سپاه و تولید بیش از چهار هزار و ۹۰۰ اثر فرهنگی و محتوایی در ۱۸ رشته خبر داد و گفت: چهارمین اجلاسیه سراسری نماز، حاصل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مستمر فرهنگی و تربیتی در سطح سپاه و مراکز آموزشی و نظامی آن است.

وی با اشاره به پیام‌ها و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب در دوره‌های گذشته این اجلاسیه افزود: همواره از حضور و پیام‌های ایشان بهره‌مند بودیم و امیدواریم با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پرچم انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر (عج)، برسانیم.

حجت‌الاسلام نادری در تشریح روند فعالیت‌های سپاه برای ترویج فرهنگ نماز تاکید کرد: در سال‌های گذشته، سنت و رویکردی در سپاه شکل گرفته که براساس آن، مراکز آموزشی، نظامی و رده‌های مختلف سپاه در طول سال مجموعه‌ای از اقدامات را برای ترویج فرهنگ نماز در میان کارکنان و حتی در سطح جامعه دنبال می‌کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: این اقدامات از ایجاد، احداث، بازسازی و تجهیز نمازخانه‌ها آغاز و تا تهیه بسته‌های فرهنگی، قرآن، مفاتیح و سایر نیازمندی‌های نمازخانه‌ها را نیز دربر می‌گیرد؛ همچنین همایش‌هایی با حضور استادان اخلاق برای تبیین اهمیت نماز برگزار و از خادمان و مروجان نماز نیز قدردانی به عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه این روند در سال جاری نیز ادامه داشته است اضافه کرد: بر اساس آمار‌های رسیده، تاکنون ۳۵۰ همایش در رده‌های مختلف سپاه برگزار گردیده که البته تعدادی از رده‌ها نیز پس از برگزاری این اجلاسیه، همایش‌های خود را برگزار خواهند کرد.

حجت الاسلام نادری ادامه داد: آثار دریافت شده در مرحله داوری قرار گرفته‌اند و امروز تعدادی از برگزیدگان این آثار تجلیل خواهند شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تقدیر از تولیدکنندگان آثار برتر، از رده‌های برتر سپاه، فرماندهان و مسوولان نمایندگی ولی‌فقیه که در ایجاد و فراهم‌کردن بستر‌های ترویج نماز تلاش مؤثرتر و گسترده‌تری داشته‌اند نیز در این اجلاسیه قدردانی می‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه فعالیت‌های این مجموعه به محیط داخلی سپاه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بخشی از اقدامات و خدمات سپاه در حوزه ترویج نماز و پشتیبانی از فعالیت‌های مذهبی، در سطح عمومی و اجتماعی نیز انجام می‌شود.

این مسئول در همین زمینه به اقدامات سپاه استان اصفهان اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های ارایه شده، پاسداران این استان در اقدامی خداپسندانه، ۱۱۰ مسجد و نمازخانه در حاشیه شهر را که به کمک و تجهیز نیاز داشتند، مورد حمایت قرار دادند.

وی توضیح داد: در برخی از این مساجد، امکانات اولیه مورد نیاز برای اقامه نماز فراهم نبود و حتی مهر، مفاتیح و برخی تجهیزات ضروری نیز وجود نداشت؛ از این رو، نیرو‌های سپاه برای نوسازی و تجهیز این مکان‌ها اقدام کردند تا شرایط لازم برای برگزاری نماز در آنها فراهم شود.

حجت الاسلام نادری با اشاره به بخش‌های مختلف برنامه چهارمین اجلاسیه سراسری نماز، بیان کرد: در این مراسم علاوه بر تقدیر از برگزیدگان آثار تولیدشده در حوزه نماز و رده‌های برتر، از فعالان و خادمان نماز که تلاش بیشتری در این عرصه داشته‌اند نیز تجلیل خواهد شد.

نماز سرچشمه قدرت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نماز باید انسان و جامعه را به حیات طیبه برساند، گفت: قدرت واقعی تنها به تجهیزات نظامی و موشک محدود نمی‌شود و انسان در پیوند با خدا که در نماز شکل می‌گیرد، در برابر دشمن تسلیم‌ناپذیر می‌شود.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این اجلاسیه و فعالان حوزه نماز در سراسر کشور، افزود: پیش از هر نماز، چند پرسش اساسی را برای خود مطرح کنیم، اینکه چرا نماز می‌خوانیم؟ خداوند از ما چه نمازی خواسته است؟ و چه کنیم تا به نماز مطلوب و مورد نظر اسلام دست پیدا کنیم؟

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه هیچ حکم و دستور الهی بدون حکمت نیست، اضافه کرد: همه دستورات خداوند مبتنی بر مصالح واقعی است؛ بنابراین باید از خود بپرسیم خداوند که نیازی به نماز ما ندارد، چرا نماز را واجب کرده و حتی آن را «خیرالعمل» معرفی کرده است، چرا برای آن حداقل تعیین کرده، اما سقفی قرار نداده و اینکه خداوند می‌خواهد از مسیر نماز ما را به چه جایگاهی برساند؟

حجت الاسلام حاجی‌صادقی با انتقاد از نگاه عادت‌محور به نماز، ادامه داد: چرا بسیاری از ما نماز می‌خوانیم، اما آثار مورد انتظار آن را در زندگی خود نمی‌بینیم؟ چرا از نماز لذت نمی‌بریم و شیرینی و جاذبه لازم را در آن احساس نمی‌کنیم؟ نباید نماز را صرفا عملی برای رفع تکلیف یا پایان دادن به خستگی تلقی کنیم، بلکه باید به دنبال حقیقت و آثار آن باشیم.

وی در پاسخ به یک پرسش، با اشاره به اینکه نماز زمینه‌ساز دستیابی انسان به حیات طیبه است، گفت: خداوند انسان را به حیاتی فراتر از حیات مادی و حیوانی دعوت کرده، حیاتی پاکیزه و ماندگار که سعادت ابدی انسان را رقم می‌زند و کلید رسیدن به آن، عبادت و در راس آن نماز است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران تاکید کرد: نماز، انسان را از محدودیت‌های حیات مادی و حیوانی عبور می‌دهد و زمینه رسیدن به حیات انسانی و الهی را فراهم می‌کند، آنچه انسان را به جایگاه بندگی خدا و خلیفه‌اللهی نزدیک می‌کند، ارتباط مستمر با خداوند و اقامه نماز است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه قدرت جمهوری اسلامی صرفاً در تجهیزات نظامی خلاصه نمی‌شود، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سنگرنشین خط مقدم انقلاب، اقامه نماز را بخشی از گفتمان اقتدارآفرینی خود می‌داند و اگر می‌خواهیم قدرتمند باشیم، قدرت ما فقط موشک‌ها و تجهیزات نظامی نیست؛ بلکه پشتوانه اصلی این قدرت، ایمان، بندگی خدا و ارتباط با پروردگار است.

این مسئول با اشاره به توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی و عبور موشک‌ها از موانع و سامانه‌های پدافندی دشمن، افزود: آنچه به این توانمندی‌ها معنا و پشتوانه می‌بخشد، پیوند با خداوند است، به عبارتی انسانی که در نماز بندگی خدا را تمرین می‌کند، بنده هیچ قدرت دیگری نمی‌شود و در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها تسلیم نخواهد شد.

حجت الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به شرایط تقابل جمهوری اسلامی با قدرت‌های خارجی، تصریح کرد: دشمن ممکن است از قدرت و امکانات برخوردار باشد، اما آنچه در برابر ملت مومن و مقاوم تعیین‌کننده خواهد بود، توان ایستادگی و تسلیم نشدن است. ما در نماز می‌آموزیم که خداوند از هر قدرتی بزرگ‌تر است و هیچ قدرتی نمی‌تواند جایگاه او را بگیرد.

حجت الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر روحیه جامعه اسلامی ما، افزود: نباید اجازه دهیم تبلیغات دشمن و جریان‌های رسانه‌ای آنان، امید، نشاط و احساس پیروزی را از مردم بگیرد و یکی از تلاش‌های دشمن این است که شکست‌های خود را پیروزی جلوه دهد و پیروزی‌های ملت ایران را پنهان کند.

وی با اشاره به تحولات و تقابل‌های اخیر اضافه کرد: دشمن در مقاطع مختلف اهداف خود را تغییر داده و هر مرتبه با هدفی وارد میدان شده، از وادار کردن ایران به تسلیم تا کنترل و تجزیه کشور و ضربه زدن به توانمندی‌های هسته‌ای، اما به گفته وی، این اهداف محقق نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران تاکید کرد: ملت ایران به پشتوانه ایمان و توکل به خداوند در برابر تمامی فشار‌ها ایستاده و از این رو نباید از تهدید‌ها و تبلیغات دشمن دچار ترس و ناامیدی شویم، زیرا کسی که خدا را دارد، از اتکای به قدرت‌های مادی بی‌نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهدا در مسیر اقامه نماز بیان کرد: برندگان اصلی پیروزی‌ها، شهیدانی هستند که به مقصد رسیدند و از برجسته‌ترین مصادیق اقامه‌کنندگان نماز به شمار می‌روند، شهدا برای اقامه دین و برپایی نماز جان خود را فدا کردند؛ چراکه نماز ستون دین و عامل برپایی خیمه جامعه دینی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری امام جمعه قزوین هم با نقل سخنی از مرحوم آیت‌الله قاضی در خصوص اهمیت محافظت از نماز، تاکید کرد: ایشان فرموده‌اند "اگر نمازتان را حفظ کنید، نماز نیز همه چیز شما را حفظ خواهد کرد"؛ بنابراین مراقبت از نماز و اهتمام به اقامه صحیح آن، موضوعی بنیادین در زندگی انسان است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اقامه نماز در اول وقت، به ۲ نمونه از سیره عملی شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخت و بیان کرد: در سخنانی که از امام خمینی (ره) نقل شده، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به اقامه نماز در اول وقت مقید بودند و خود ایشان نیز خاطره‌ای از توجه ویژه امام راحل به این موضوع نقل کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ادامه داد: شهید صیاد شیرازی نقل می‌کردند "در جلسه‌ای مهم با حضور سران لشکری و در محضر امام خمینی (ره) حضور داشتیم که ناگهان امام بدون مقدمه از جلسه برخاستند و جمع را ترک کردند و حاضران از این رفتار تعجب کردند و پس از پیگیری متوجه شدیم که وقت نماز فرا رسیده است".

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نمایش بخشی از فیلم شهید خلبان عباس بابایی در این اجلاسیه، اظهار کرد: در این فیلم مشاهده کردیم که شهید بابایی حتی در دوران حضور خود در آمریکا و در شرایطی که برای امضای پرونده‌اش نزد یکی از فرماندهان حضور داشت، با فرا رسیدن وقت نماز، اقامه نماز اول وقت را بر ادامه کار مقدم دانست.

وی افزود: این شهید بزرگوار در همان اتاق و در حضور فرمانده آمریکایی نماز خود را اقامه کرد و همین پایبندی به آداب و ارزش‌های دینی، تأثیر مثبتی بر آن فرمانده گذاشت؛ به‌گونه‌ای که با وجود توطئه‌ها و مخالفت‌هایی که علیه شهید بابایی صورت گرفته بود، تحت تأثیر رفتار و اعتقاد او قرار گرفت و پرونده‌اش را امضا کرد.

وی در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس، به اهمیت توجه رزمندگان به نماز، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی پرداخت و گفت: در مرحله دوم عملیات کربلای پنج، زمانی که هنوز دانش‌آموز دبیرستانی بودم، به‌عنوان امدادگر در جبهه حضور داشتم، در یکی از شب‌های عملیات، به همراه تعدادی از رزمندگان به خط مقدم رفتیم، اما در آن منطقه خط شکسته نشد و قرار شد به عقب بازگردیم، در مسیر بازگشت و در حوالی سه‌راه شهادت شلمچه، یک دستگاه آمبولانس برای انتقال یکی از رزمندگان مجروح به محل رسید.

وی ادامه داد: آن رزمنده که از ناحیه پا دچار شکستگی شده بود، روی برانکارد قرار داشت و ما نیز برای بازگشت به عقب در کنار او داخل آمبولانس نشستیم، مسیر بازگشت جاده‌ای خاکی و بسیار ناامن بود که به‌طور مداوم زیر آتش گلوله و خمپاره قرار داشت و حرکت سریع آمبولانس نیز موجب تکان‌های شدید و آزار مجروح شده بود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به گفت‌وگوی خود با آن رزمنده مجروح، بیان کرد: برای اینکه توجه او را از درد و ناراحتی منحرف کنم، سعی کردم با او صحبت کنم و چند سوال از او پرسیدم، اما در نهایت آن جوان بسیجی سوالی از من پرسید که برای همیشه در ذهنم باقی مانده است.

وی گفت: آن رزمنده حدود ۲۰ سال سن داشت و در آن شرایط سخت، با وجود جراحت و درد شدید، نگران اقامه نماز شب خود بود، او از من خواست اگر امکان دارد، او را به‌گونه‌ای جابه‌جا کنم که بتواند نماز شبش را اقامه کند و این فریضه از دستش نرود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه این خاطره پس از گذشت حدود چهار دهه همچنان در ذهنش باقی مانده است، اظهار کرد: امروز که پس از نزدیک به ۴۰ سال این خاطره را بازگو می‌کنم، وقتی خودم را با آن جوان رزمنده مقایسه می‌کنم، احساس شرمندگی دارم؛ چراکه او در آن وضعیت دشوار و با آن میزان از جراحت، تا این اندازه نسبت به نماز خود مراقبت داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تأکید بر اینکه معنویت و پایبندی به نماز از عوامل مهم حفظ اقتدار و استحکام جامعه است، خاطرنشان کرد: اگر امروز به این سطح از قدرت، عزت و جایگاه رسیده‌ایم، باید بدانیم که این جایگاه به برکت نماز، معنویت و مجاهدت انسان‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط نیز از ارزش‌های دینی خود دست نکشیدند.

در ادامه اجلاسیه، از ۴۱ برگزیده این مراسم تجلیل به عمل آمد که ۳۴ نفر متعلق به جشنواره و مابقی نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

منبع: ایرنا