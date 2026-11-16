باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهنام ابوالقاسم پور مدیرعامل استقلال خوزستان در حالی با نظر هیئت مدیره این باشگاه از سمت خود برکنار شد که شائبه‌هایی در باره علت اخراج این مدیر عامل مطرح شده است.

گفته می‌شود مدیران باشگاه استقلال خوزستان به دلیل اینکه بهنام ابوالقاسم پور از مفاد شکایت بیفوما بازیکن پرسپولیس مطلع نبوده تا همان زمان در فیفا بتواند درخواست غرامت نماید، او راعزل کردند.

این در حالی است که مکاتبات فیفا به سامانه باشگاه استقلال خوزستان ارسال می‌شده و آن زمان سامانه مسدود بوده و ابوالقاسم پور به آن دسترسی نداشته است.

به هر حال ابوالقاسم پور بعد از یک دوره مدیریت جنجالی در باشگاه استقلال خوزستان جای خود را به علی اکبر مهدی پور داده است.