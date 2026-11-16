باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی دانالو، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت : میزان ۱۷۹ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی تاریخ‌منقضی و غیربهداشتی شامل گوشت مرغ و آلایش‌های آن از مراکز عرضه این شهرستان، امروز توسط اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی کشف و ضبط گردید.

وی همچنین با تشریح اهمیت تامین بهداشت و سلامت فرآورده های خام دامی تاکید کرد ، بازدیدهای کارشناسی این شبکه به صورت مستمر، برنامه‌ریزی‌شده و با جدیت کامل در سطح شهرستان ادامه دارد.

رجبی دانالو در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی به تاریخ تولید و انقضا، مهر بهداشتی دامپزشکی و شرایط نگهداری محصولات توجه کافی داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره ۱۵۱۲ به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.