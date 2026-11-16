باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسی اظهار داشت: بر اساس این آمار ۳۵۳ اصله پایه فشار متوسط و ۱۰۴ اصله پایه فشار ضعیف، همچنین ۵۸ دستگاه ترانس، ۲ دستگاه سکسیونر و ۲ دستگاه بوستر در اثر حوادث و شرایط بحرانی دچار خسارت شده‌ است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع برق استان و تاثیر شرایط جوی نامساعد بر تاسیسات و تجهیزات برق‌رسانی افزود: وقوع طوفان، بادهای شدید، بارندگی‌های سیل‌آسا و طغیان رودخانه‌های فصلی، در کنار کوهستانی و صعب‌العبور بودن برخی مناطق و نبود راه‌های دسترسی مناسب، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نیروهای عملیاتی در زمان بروز بحران است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی برای پایداری شبکه برق تصریح کرد: با وجود دشواری شرایط جوی و محدودیت‌های دسترسی، گروه‌های عملیاتی شرکت با حضور به‌ موقع در مناطق آسیب‌دیده، اقدامات لازم را برای اصلاح، بازسازی و احداث مجدد تاسیسات خسارت‌دیده و تامین برق مشترکان انجام می‌دهند.

رئیسی در پایان از مشترکان خواست در صورت مشاهده هرگونه آسیب‌دیدگی شبکه برق یا بروز خاموشی، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های برق ۱۲۱ یا اپلیکیشن «برق من» اطلاع‌رسانی کنند.

شرکت توزیع برق استان