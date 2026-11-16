باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارومیه این روزها میزبان رویدادی بزرگ و معنوی است رویدادی که به گفته رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه بستری بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

مهدی حداد در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه جاری اظهار کرد: در این رویداد فاخر بیش از ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی شامل پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) از ۳۰ استان کشور و ۱۰ کشور جهان از جمله عراق، لبنان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، کنیا و هند حضور دارند.

وی حضور مهمانان بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای تقویت تعاملات فرهنگی و ترویج فرهنگ عاشورایی دانست و افزود: مدیریت شهری ارومیه از ماه‌ها پیش با تمام توان به میدان آمده و اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های فضاسازی شهری در بیش از ۵۰ نقطه اطلاع‌رسانی، پشتیبانی و تشریفات آغاز کرده است تا سیمای شهر کاملاً متناسب با شأن این رویداد بزرگ آماده شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در خصوص برنامه‌های جانبی این اجلاس خاطرنشان کرد: علاوه بر مراسم اصلی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و آیینی نظیر شعرخوانی، روضه‌خوانی، نشست‌های تخصصی، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری آیین‌های سنتی حسینی و بازدید مهمانان از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری ارومیه پیش‌بینی شده است.

حداد در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری برای میزبانی شایسته از خادمان اباعبدالله الحسین (ع) ابراز امیدواری کرد که ارومیه در این رویداد بین‌المللی، تصویری درخشان از مهمان‌نوازی اصیل و فرهنگ غنی حسینی به نمایش بگذارد.