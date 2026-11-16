باشگاه خبرنگاران جوان - امید نسیمی افزود: با تلاش و حضور مستمر راهداران، تمامی محور‌های مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها بدون مشکل در جریان است.

او تصریح کرد: هم‌اکنون بارش خفیف برف و باران در بزرگراه اردبیل ـ آستارا، خروجی سرعین و محور‌های خلخال ـ اسالم (گردنه الماس)، نیر ـ سراب و اردبیل ـ ارجستان گزارش شده است.

وی افزود: سایر محور‌های مواصلاتی استان نیز در حال حاضر دارای آسمانی ابری و نیمه‌ابری است و ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان روان است و گزارشی مبنی بر انسداد راه‌ها به دلیل بارش‌های جوی دریافت نشده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت و از ترمز ناگهانی، سبقت‌های غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

نسیمی به رانندگان تاکید کرد پیش از آغاز سفر، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه اطلاعات وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، ترافیک و محدودیت‌های احتمالی تردد است و هم‌استانی‌ها و مسافران پیش از سفر با این سامانه تماس بگیرند.

منبع: راهداری