رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری اردبیل از بارش خفیف برف و باران در برخی محور‌های مواصلاتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  امید نسیمی افزود: با تلاش و حضور مستمر راهداران، تمامی محور‌های مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها بدون مشکل در جریان است.
او تصریح کرد: هم‌اکنون بارش خفیف برف و باران در بزرگراه اردبیل ـ آستارا، خروجی سرعین و محور‌های خلخال ـ اسالم (گردنه الماس)، نیر ـ سراب و اردبیل ـ ارجستان گزارش شده است.
وی افزود: سایر محور‌های مواصلاتی استان نیز در حال حاضر دارای آسمانی ابری و نیمه‌ابری است و ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان روان است و گزارشی مبنی بر انسداد راه‌ها به دلیل بارش‌های جوی دریافت نشده است.
رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده‌ها از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت و از ترمز ناگهانی، سبقت‌های غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.
نسیمی به رانندگان تاکید کرد پیش از آغاز سفر، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر استان، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها اطلاع حاصل کنند.
رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه اطلاعات وضعیت راه‌ها، شرایط جوی، ترافیک و محدودیت‌های احتمالی تردد است و هم‌استانی‌ها و مسافران پیش از سفر با این سامانه تماس بگیرند.
منبع: راهداری

برچسب ها: بارش برف و باران ، محورهای مواصلاتی ، لغزندگی جاده ها
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