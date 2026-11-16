باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران امروز دوشنبه (۲۵ آبان) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه از صدور سه فقره حکم در حوزه رد ارز برای ۳ متهم حقیقی و چند شرکت حقوقی خبر داد و گفت: احکام این پرونده‌ها ناظر بر رد ارز به میزان ۱۵۷ میلیون یورو، مجموعاً ۱۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و سایر مجازات‌هاست.

وی افزود: همچنین رای پرونده پتروشیمی پردیس که در آن بالغ بر ۹ میلیون یورو تضییع بیت‌المال صورت گرفته بود، صادر شد که در رای مذکور علاوه بر جبران خسارت‌ها، حبس مدیران شرکت پتروشیمی پردیس و برخی مجازات‌های دیگر نیز در نظر گرفته شده است.

منبع: میزان