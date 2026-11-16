باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم فدوی، رئیس سازمان استاندارد استان تهران، با تشریح شاخص‌های انتخاب واحدهای نمونه استاندارد، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه ردیابی سیلندرهای گاز با هدف کنترل وضعیت ایمنی و نظارت بر چرخه توزیع و شارژ این سیلندرها خبر داد.

فدوی با اشاره به شاخص‌های انتخاب واحدهای نمونه استاندارد اظهار کرد: در انتخاب این واحدها، شاخص‌های مختلفی از جمله کیفیت محصولات، نتایج نمونه‌برداری‌ها، عملکرد بخش صادرات، خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: استمرار کیفیت محصولات و حفظ استانداردهای تعیین‌شده از دیگر معیارهای مهم در ارزیابی واحدهای تولیدی است. همچنین نتایج نمونه‌برداری‌های انجام‌شده از محصولات در واحدهای تولیدی و سطح بازار، مبنای ارزیابی عملکرد این واحدها قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان استاندارد استان تهران با اشاره به وضعیت توزیع و کنترل سیلندرهای گاز گفت: یکی از مشکلات موجود، گستردگی شبکه توزیع سیلندرها در سطح کشور و حتی استان تهران است که امکان کنترل و نظارت مستمر بر آنها را دشوار می‌کند. با وجود الزامات استانداردی، همچنان شاهد بروز حوادث ناشی از سیلندرهای گاز هستیم.

فدوی ادامه داد: در همین راستا، راه‌اندازی سامانه‌ای برای ردیابی سیلندرهای گاز در دستور کار قرار گرفته است تا مشخص باشد هر سیلندر در چه مکانی قرار دارد و از نظر ایمنی در چه وضعیتی است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی برخی سیلندرهای واردشده به بازار، به‌ویژه سیلندرهای قاچاق یا دارای عمر بالا، قابلیت ردیابی ندارند، تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات سیلندرها در محل‌های آزمون و شارژ ثبت می‌شود و امکان کنترل و نظارت بر وضعیت آنها فراهم خواهد شد.

نظارت بر شرکت‌های بازرسی و کنترل سوخت در قانون هوای پاک

رئیس سازمان استاندارد استان تهران در ادامه با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون هوای پاک بیان کرد: یکی از وظایف سازمان استاندارد، تعیین صلاحیت شرکت‌های بازرسی برای کنترل گازهای خروجی موتورخانه‌هاست. مالکان نیز موظف هستند سالانه تأییدیه لازم را از این شرکت‌ها دریافت کنند و در صورت انجام ندادن این تکلیف، سازمان حفاظت محیط زیست وارد عمل خواهد شد.

فدوی نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازرسی و کنترل سوخت را از دیگر محورهای مرتبط با اجرای قانون هوای پاک عنوان کرد و گفت: کنترل سوخت نیز معمولاً به‌صورت فصلی انجام می‌شود.

کاهش سهم وسایل نقلیه آلاینده از ۵۰ به ۴۲ درصد

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران اظهار کرد: در سال‌های اخیر سهم وسایل نقلیه آلاینده و سیار از حدود ۵۰ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافته است، اما نمی‌توان تمام عوامل آلودگی هوای تهران را به کیفیت خودروها یا سوخت نسبت داد.

فدوی افزود: تعداد خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده، شرایط جغرافیایی استان تهران و محصور بودن آن در میان ارتفاعات، به‌ویژه در فصل سرد سال، از جمله عوامل مؤثر بر تشدید آلودگی هواست. در این فصل، مصرف وسایل گرمایشی نیز افزایش پیدا می‌کند و مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر بر کیفیت هوا اثر می‌گذارند.

رئیس سازمان استاندارد استان تهران با بیان اینکه سوخت نیز یکی از شاخص‌های اثرگذار بر آلودگی هواست، تصریح کرد: در روزهایی که تعطیلی اعمال می‌شود یا محدودیت‌های ترافیکی به اجرا درمی‌آید، همچنان شاهد پایداری آلودگی هوا هستیم؛ بنابراین نباید تمام مسئولیت آلودگی را متوجه خودروها و کیفیت بنزین دانست.

وی با اشاره به نقش نیروگاه‌ها در آلودگی هوا گفت: وضعیت فعالیت نیروگاه‌ها، نوع سوخت مصرفی آنها از جمله مازوت، گازوئیل یا گاز و همچنین فعالیت معادن و انتشار گردوغبار باید مورد توجه قرار گیرد.

فدوی ادامه داد: در فصل سرد سال، به دلیل کاهش جریان هوا و افزایش پایداری جو، آلاینده‌ها در سطح شهر باقی می‌مانند و این موضوع موجب تشدید آلودگی می‌شود. بنابراین، خروج از شرایط فعلی به برنامه‌ریزی و اقدامات بلندمدت نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت با یک اقدام کوتاه‌مدت مشکل آلودگی هوا برطرف شود.

مغایرت تنها یک واحد آسیاب با استانداردهای تعیین‌شده

رئیس سازمان استاندارد استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کیفیت آرد و تولید نان کامل اشاره کرد و گفت: در مردادماه و پس از دریافت گزارش‌هایی درباره وضعیت کیفیت آرد، از تمامی آسیاب‌های استان تهران نمونه‌برداری کردیم که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تنها یک مورد مغایرت با استانداردهای تعیین‌شده مشاهده شد و سایر واحدها مطابق استاندارد بودند.

وی درباره ضرورت حرکت به سمت تولید نان کامل اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که این تغییر به‌صورت ناگهانی انجام شود؛ چراکه نان‌های سنتی کشور در طول قرن‌ها شکل گرفته‌اند و با نوع آرد مورد استفاده سازگار شده‌اند.

فدوی افزود: استفاده از آرد کامل می‌تواند رنگ نان را تیره‌تر کند، در حالی که مصرف‌کنندگان به نان‌های روشن عادت دارند و این تغییر ممکن است موجب نارضایتی آنها شود. از سوی دیگر، با کامل‌تر شدن آرد، استحکام خمیر و نان نیز کاهش پیدا می‌کند که این موضوع به‌ویژه در نان‌هایی مانند سنگک بیشتر نمایان می‌شود.

وی تأکید کرد: حرکت به سمت تولید نان کامل باید به‌تدریج انجام شود و این روند هم‌اکنون در حال پیگیری است. در همین راستا، با اصلاح استانداردها، میزان استخراج آرد در حال افزایش است تا به‌مرور زمینه تولید آرد کامل فراهم شود.