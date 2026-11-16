باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی روز دوشنبه در حاشیه سرکشی از مصدوم بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام اظهار کرد: در پی این حادثه ناگوار که به جان‌باختن جمعی از هم‌استانی‌ها انجامید، روز گذشته ضمن شرکت در آئین ترحیم جان‌باختگان، از مصدومان بستری در بیمارستان آبدانان نیز سرکشی شد.

وی افزود: کادر درمان با همه ظرفیت و توان مشغول خدمات‌رسانی به مصدومان هستند و همچنین تعدادی از حادثه‌دیدگان در بیمارستان‌های دزفول بستری شده‌اند.

استاندار ایلام ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با استاندار خوزستان انجام شد و معاون سیاسی استاندار نیز مأموریت یافت تا از نزدیک روند درمان آنان را پیگیری کند.

کرمی گفت: یکی از مصدومان نیز به بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام منتقل شده که امروز روند درمان وی نیز پیگیری شد.

وی یادآور شد: کار درمان مصدومان با کوشش پزشکان و کادر درمان با دقت ویژه در حال انجام است.

استاندار ایلام درباره علت وقوع این حادثه، اظهار کرد که کارشناسان پلیس‌راه با حضور در محل، ابعاد گوناگون این حادثه را به‌صورت تخصصی بررسی می‌کنند.

کرمی تاکید کرد که علت حادثه پس از نهایی شدن، به‌صورت شفاف به آگاهی مردم خواهد رسید.

وی در پاسخ به مطالبه‌های مردم درباره ایمنی مسیر دشت‌عباس به مورموری، گفت: بخش زیادی از راه‌های استان کوهستانی است و همین ویژگی باعث افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌های راه‌سازی می‌شود.

استاندار ایلام ادامه داد: با وجود تنگناهای اعتباری، ۵۷ کیلومتر از راه‌های استان از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون چهارخطه شده است.

کرمی اظهار کرد: افزون بر یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه در استان وجود دارد که بهسازی، ارتقا و اصلاح ویژگی‌های فنی آن‌ها در دست انجام است.

وی بیان کرد: برخی نقاط نیازمند آرام‌سازی و آشکارسازی است و در برخی مقاطع نیز باید مشخصات فنی جاده‌ها تغییر کند تا به‌تدریج شاهد بهبود راه‌های ارتباطی استان باشیم.