باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نصیری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در حاشیه بازدید نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین و نماینده مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از طرح آبرسانی از سد طالقان به شهر‌ها و روستا‌های استان، با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: این طرح با هدف تأمین پایدار بخشی از نیاز آب شرب ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستای استان قزوین به میزان ۶۰ میلیون مترمکعب در سال در حال اجراست.

وی ضمن تشریح ابعاد مختلف این طرح افزود: فاز نخست این طرح با هدف تأمین آب شرب شهر آبیک به طول ۱۷.۵ کیلومتردر سنوات گذشته به بهره برداری رسیده و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی فاز دوم آن با هدف آبرسانی به شهر‌های محمدیه و مهرگان، با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصد در حال اجرا می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به مشخصات فنی فاز دوم طرح آبرسانی بیان نمود: در اجرای این بخش از طرح از لوله‌های فولادی و چدن داکتیل با اقطار ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلی‌متر استفاده شده و تاکنون نیز ۱۴.۵ کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

نصیری با اشاره به روند فعالیت پیمانکاران پروژه خاطرنشان کرد: شرکت جهاد نصر کرمان و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به‌عنوان پیمانکاران این پروژه، در چندین جبهه کاری مشغول اجرای عملیات فاز دوم طرح هستند.

وی با تأکید بر برنامه‌ریزی برای رفع موانع اجرایی اظهار داشت: سنگی بودن بخشی از مسیر عبور خط انتقال، تأمین منابع مالی و خرید لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات باقی‌مانده مورد نیاز، از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پروژه تصریح کرد: تاکنون اقدامات ارزشمندی در اجرای این طرح صورت گرفته است و امیدواریم با تلاش شبانه‌روزی عوامل پیمانکاران، مشاور و کارفرما، تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع موجود، عملیات اجرایی فاز دوم طرح تا پایان سال جاری به اتمام برسد.