باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای تحریمی، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد کشور، متحمل خسارات و آسیب‌های سنگینی شده‌اند. در چنین وضعیتی، نظام مالیاتی باید به عنوان یک ابزار حمایتی عمل کند، نه عاملی برای تضعیف بیشتر تولید.

متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم که نه تنها معافیت‌های لازم برای این واحدها در نظر گرفته نشده، بلکه مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل از آن‌ها اخذ می‌شود و حتی پیشنهاد افزایش آن نیز برای سال آینده مطرح شده است. این رویکرد در حالی اتخاذ می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها برای ادامه حیات با مشکلات نقدینگی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از سوی دیگر، مسدود شدن حساب‌های بانکی پیمانکاران به دلیل بدهی‌های مالیاتی، در حالی که از دولت طلبکار هستند، عملاً چرخه تولید و اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند. این وضعیت، دقیقاً در راستای اهداف دشمن است که می‌خواهد با ضربه زدن به تولید، تورم را افزایش دهد و اشتغال را از بین ببرد.

در این میان، در حالی که تولیدکنندگان قانون‌مدار با فشار مضاعف مواجه هستند، برخی فرارهای مالیاتی کلان بدون برخورد جدی باقی می‌ماند. به زعم کارشناسان، باید مجلس از جایگاه نظارتی خود وارد شده و بر ضرورت معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های آسیب‌دیده، جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تمرکز بر اخذ مالیات از اقشار پردرآمد و فراریان مالیاتی تأکید کند.

بیاتی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که حمایت‌های جدی مالیاتی از شرکت‌های خرد و آسیب‌دیده از جنگ ضرورت دارد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که مالیات بر ارزش افزوده تمام و کمال از شرکت‌های آسیب‌دیده در جنگ اخذ می‌شود. وقتی با مشکلات فراوان یک پیمانکار را می‌آوریم و مشغول کار می‌کنیم، اداره دارایی یا همان سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهی حساب پیمانکار را می‌بندد. این در صورتی است که پیمانکار از دولت طلب دارد. این‌ها به بازار تولید آسیب می‌زند و اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. باید سازوکاری برای تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران تعریف شود تا کارها متوقف نشود. مالیات بر ارزش افزوده به یک وزنه سنگین به پای تولید تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: اخذ حداکثری مالیات بر ارزش افزوده و بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد اشتباه است. این فشار افزایش مالیاتی علاوه بر ضربه به تولید، فشار روی دوش مردم است و مشکلات را در زمینه افزایش تورم بالا می‌برد و تولید کشور را نابود خواهد کرد؛ باید این روند غلط و اشتباه از سوی سازمان امور مالیاتی متوقف شود. به جای فشار بیشتر بر تولید باید برای دریافت مالیات از ماشین‌های گران‌قیمت، خانه‌های خالی و کسانی که فرار مالیاتی دارند، اقدام شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود می‌کند. دولت باید در حوزه اعمال معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خرد و دانش‌بنیان که از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند اقدامات جدی به اجرا بگذارد. دریافت تمام و کمال مالیات از این شرکت‌ها به معنی ضربه زدن به تولید است.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی تولید ضربه ببیند، بیش از پیش تورم ایجاد می‌شود و با کاهش تقاضا روبرو می‌شویم. دولت باید از هر سازوکاری که در اختیار دارد، برای حمایت از تولید به ویژه تولیدکنندگانی که به صورت هدفمند در جنگ تحمیلی جزو مقاصد دشمن بودند، برنامه داشته باشد و نگذارد که بار مالیاتی مضاعف، نفس این واحدها را ببندد.