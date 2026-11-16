باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی گفت: پیرو هشدار هواشناسی صادر شده، از دیشب تا صبح امروز، دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، بیشترین بارش باران در نوار شرقی، مناطق شمالی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان اردبیل به ثبت رسیده است.

او افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های باران‌سنجی استان، ایستگاه ارباب‌کندی با ثبت ۱۸ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده و پس از آن ایستگاه بابک بیله‌سوار با ۸ میلی‌متر بارندگی قرار دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: در بخش بارش برف نیز ایستگاه هواشناسی آلوارس با ثبت ۵ سانتی‌متر برف، بیشترین میزان بارش برف را در این بازه زمانی گزارش کرده است که نشان‌دهنده تأثیر سامانه بارشی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق سردسیر و ارتفاعات است.

کوهی با اشاره به آخرین نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی تصریح کرد: براساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا ظهر فردا، سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، جو استان همچنان ناپایدار خواهد بود.

او بیان کرد: در این مدت آسمان استان در بیشتر مناطق ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود و در کنار وزش باد، بارش باران و برف نیز در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: شدت و نوع بارش‌ها با توجه به شرایط اقلیمی و ارتفاع مناطق متفاوت خواهد بود و در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان احتمال بارش برف بیشتر است.

کوهی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: همزمان با فعالیت سامانه بارشی، حاکمیت هوای سرد تا صبح روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و این شرایط به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان محسوس‌تر خواهد بود.

او اظهار داشت: شهروندان، به‌خصوص ساکنان مناطق سردسیر و ارتفاعات، لازم است با توجه به کاهش دما و شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به توصیه‌های هواشناسی گفت: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، بارش باران و برف، مه‌آلودگی و وزش باد، رعایت توصیه‌های مندرج در هشدار هواشناسی سطح زرد توصیه می‌شود.

کوهی در ادامه درباره روند تغییرات جوی استان افزود: از بعدازظهر روز سه‌شنبه به‌تدریج از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد و فعالیت سامانه بارشی رو به کاهش می‌رود.

او گفت: با عبور تدریجی این سامانه، شرایط جوی استان به سمت پایداری نسبی حرکت خواهد کرد و از شدت بارش‌ها و ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در تشریح وضعیت جوی روز‌های آینده نیز اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، با جنوبی شدن جریانات جوی، وزش باد جنوبی که در اصطلاح محلی به آن گرمیج گفته می‌شود، به پدیده غالب جوی در مناطق مرکزی و جنوبی استان تبدیل خواهد شد.

کوهی ادامه داد: این وضعیت جوی تا اوایل هفته آینده در مناطق یادشده تداوم خواهد داشت و وزش باد جنوبی موجب افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان می‌شود.

او افزود: بنابراین انتظار می‌رود پس از عبور سامانه بارشی و کاهش ناپایداری‌ها، روند تغییرات جوی استان با جنوبی شدن جریانات و افزایش نسبی دما همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی گفت: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا ظهر سه‌شنبه، حاکمیت هوای سرد و احتمال

بارش باران و برف در مناطق مختلف استان، لازم است شهروندان توصیه‌های اعلام‌شده در هشدار سطح زرد شماره ۳۰ را جدی بگیرند.

کوهی تصریح کرد: اطلاع از آخرین وضعیت جوی و توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، به‌ویژه در زمان تردد در مناطق کوهستانی و محور‌های مرتفع، می‌تواند در مدیریت شرایط جوی و کاهش خسارات احتمالی مؤثر باشد.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ با اطلاع‌رسانی به‌موقع و رعایت توصیه‌های هواشناسی، شهروندان و فعالان بخش‌های مختلف بتوانند شرایط جوی پیش‌رو را با آمادگی بیشتری مدیریت کنند.