تجارت مستقیم غیرنفتی ایران و چین در سال به ۳۴٫۲ میلیارد دلار رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نشست بررسی دیپلماسی اقتصادی ايران و چین اظهارداشت: همکاری ایران و چین در زمینه های مختلف سیاسی ، بین المللی و اقتصادی در جایگاه ویژه ای قرار گرفته است ولی برای «جهش همکاری اقتصادی ایران و چین در گرو تبدیل برنامه همکاری جامع ۲۵ساله به قراردادهای اجرایی، کاهش هزینه نقل‌وانتقال پول، تقویت کریدورهای حمل‌ونقل و پیوند تجارت با سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری باید جدی قدم برداشت. ظرفیت عضویت ایران در شانگهای و بریکس نیز می تواند در این مسیر به تسهیل فعالیت بنگاه‌ها و توسعه تولید مشترک تبدیل شود و باید علاوه بر افزایش مبادلات، ارزش افزوده کالاهای صادراتی و توان تولید داخلی،را ارتقا داد»

وی با اشاره به ابعاد تجارت دو کشور افزود: «بر اساس آخرین گزارش سالیانه گمرک ایران، در سال شمسی ۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی ایران به چین ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار و واردات از این کشور ۱۹ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین، مجموع محاسباتی تجارت ثبت‌شده دو کشور به ۳۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار و کسری تراز ایران در این مبنا به ۴ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار می‌رسد که با احتساب نفت شاهد مثبت بودن تراز تجاری هستیم. چین در سال های اخیر نخستین مقصد صادرات غیرنفتی و دومین طرف وارداتی (به صورت غیر مستقیم اولین )ایران بوده است.

لطیفی، اولویت کوتاه‌مدت همکاری‌ها در افق صفر تا ۱۲ ماه را رفع موانع تجارت موجود عنوان کرد و گفت: «تشکیل میز اجرایی مشترک با مشارکت بخش خصوصی، شناسایی خریداران معتبر، تهیه فهرست نیازهای متقابل بر اساس کد تعرفه، تسریع مجوزهای بهداشتی و قرنطینه‌ای، تنوع بخشی در مسیرهای انتقال کالا با توجه به شرایط منطقه و کاهش توقف کالا در مرزهای زمینی ، ریلی و دریایی ، اقدامات زودبازده این دوره است. بررسی استفاده از ارزهای ملی و تسویه شفاف تعهدات تجاری نیز باید در چارچوب مقررات و با پذیرش بانک‌های طرف معامله دنبال شود. دلارزدایی و تهاتر می‌تواند وابستگی تسویه به دلار را کاهش دهد، اما استفاده از یوان و تبادل نیازها به‌تنهایی تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی را از بین نمی‌برد؛ کاهش آثار تحریم نیازمند تنوع مسیرهای مجاز پرداخت، پوشش بیمه‌ای و ارزیابی حقوقی قراردادهاست.»

وی درباره فرصت‌های کالایی توضیح داد: «در سبد شناخته‌شده صادرات ایران به چین، مشتقات پترو پالایشگاهی مانند متانول، پلی‌اتیلن، پروپان و بوتان و برخی مواد و محصولات معدنی حضور دارند و در مقابل، خودرو و قطعات، ماشین‌آلات تولید و تجهیزات برقی و الکترونیکی از گروه‌های وارداتی از چین هستند. برای توسعه صادرات باید بر رسیدن به انتهای زنجیره تولید و ارزش ، صادرات محصولات پتروشیمی تخصصی‌تر، پلیمرهای مهندسی، محصولات معدنی فرآوری‌شده و مواد غذایی منتخب مانند پسته، خرما، زعفران و آبزیان، متناسب با تقاضا و مجوز ورود، تمرکز کنیم. در سوی دیگر، نیاز ایران به نوسازی خطوط تولید، ماشین الات ، تجهیزات خورشیدی و ذخیره‌سازی برق، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات ریلی و فناوری مدیریت آب، فرصت همکاری ایجاد می‌کند؛ که باید به کیفیت، توجیه اقتصادی و خدمات پس از فروش آنها نیز توجه کرد.»

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، برنامه میان‌مدت در افق یک تا سه سال را حرکت از واردات تجهیزات و مونتاژ صرف به سمت تولید مشترک دانست و افزود: «همکاری در تجهیزات انرژی، قطعات صنعتی و ریلی، ماشین‌آلات معدنی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی باید با آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات و افزایش تدریجی ساخت داخل همراه باشد. هم‌زمان، منظم‌سازی خدمات ریلی ایران و چین از مسیر آسیای مرکزی، در صورت توجیه اقتصادی و توافق کشورهای مسیر، تقویت حمل دریایی و اتصال بنادر به شبکه ریلی اهمیت دارد. مزیت جغرافیایی ایران تنها زمانی به درآمد پایدار تبدیل می‌شود که هزینه و زمان حمل، تشریفات مرزی و قابلیت اطمینان مسیرها رقابت‌پذیر باشد.»

لطیفی درباره افق بلندمدت سه تا ده سال گفت: «هدف باید تبدیل ایران به شریک تولیدی و فناورانه در زنجیره‌های ارزش و توسعه تولید مشترک برای بازارهای ثالث باشد. ایجاد مراکز لجستیکی و شهرک‌های صنعتی مشترک در نقاط دارای زیرساخت مناسب، همکاری در مواد پیشرفته، محصولات شیمیایی تخصصی، تجهیزات انرژی و فناوری آب می‌تواند در این چارچوب بررسی شود. هر پروژه باید مطالعه امکان‌سنجی، شریک معتبر، تأمین مالی مشخص، تعهد قابل سنجش انتقال فناوری و سازوکار حل اختلاف داشته باشد. معیار موفقیت نیز سرمایه‌گذاری واقعاً پرداخت‌شده، رشد صادرات با ارزش افزوده، کاهش هزینه تجارت و افزایش توان بنگاه‌های ایرانی باشد ، تفاهم‌ نامه ها آغاز همکاری خواهد بود اما ادامه آن به اراده و برنامه اجرایی ربط خواهد داشت.»

وی با اشاره به چارچوب‌های همکاری دو کشور تصریح کرد: «برنامه همکاری جامع ۲۵ساله ایران و چین، امضاشده در سال ۲۰۲۱، یک چارچوب بلندمدت است و نباید آن را معادل قراردادهای تأمین مالی‌شده یا سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته دانست. عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۲۳ و بریکس از سال ۲۰۲۴ نیز فرصت گفت‌وگو، شبکه‌سازی تجاری و پیگیری پروژه‌ها را گسترش می‌دهد، اما به‌خودی‌خود به معنای حذف تعرفه‌ها، دسترسی قطعی بانکی یا رفع تحریم نیست. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم تعریف پروژه‌های مشخص و رفع موانع داخلی، از بی‌ثباتی مقررات تا مشکلات تأمین انرژی و فرایندهای طولانی اداری است.»

لطیفی در پایان، اهمیت چین را فراتر از بازار فروش کالا ارزیابی کرد و گفت: «چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی و بزرگ‌ترین صادرکننده کالاست و صادرات حدود ۳٫۷۷۲ تریلیون دلاری و واردات حدود ۲٫۵۸۳ تریلیون دلاری آن در سال ۲۰۲۵، ظرفیت گسترده این کشور را نشان می‌دهد. جایگاه چین در تولید، فناوری و نهادهای بین‌المللی بر اهمیت همکاری می‌افزاید؛ بااین‌حال، توسعه روابط باید بر منافع متقابل، رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی ایران استوار باشد. ترکیب اصلاحات داخلی، دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت کارآمد و قراردادهای اجرایی، مسیر واقع‌بینانه افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش آثار تحریم‌هاست.»