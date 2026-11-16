باشگاه خبرنگاران جوان - راستی کردار مدیرکل پست استان فارس با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل پست استان فارس و شرکت مخابرات منطقه فارس، از آغاز مرحله نخست اجرای طرح توسعه زیرساخت‌های ارتباطی (FTTx) با هدف تجهیز ادارات پستی استان به اینترنت پرسرعت خبر داد.

او اعلام کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، ۲۳ اداره پست شهرستان و دو ناحیه پستی شیراز به فیبر نوری متصل و از اینترنت پرسرعت بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل پست فارس با ارائه جزئیات این طرح افزود: ادارات پست شهرستان‌های ارسنجان، استهبان، اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرامه، داراب، رستم، سپیدان، سروستان، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین، کازرون، کوه‌چنار، گراش، لارستان، لامرد، مرودشت، نورآباد، مهر و صدرا در فهرست نخستین مرحله اجرای این طرح قرار دارند. همچنین دو ناحیه پستی ۷۱۴ و ۷۱۹ شیراز نیز به این زیرساخت مجهز می‌شوند.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه پستی استان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات پایدار و باکیفیت‌تر به شهروندان منعقد شده است.

مدیرکل پست استان فارس همچنین اشاره کرد که نقطه بختگان آباده‌طشک نیز در پیوست این تفاهم‌نامه جهت امکان‌سنجی قرار گرفته است.

منبع: پست فارس