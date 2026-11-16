باشگاه خبرنگاران جوان - معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان البرز روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رشد بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال آبی جاری گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون، حدود ۱۰۸ میلی‌متر بارندگی در سطح استان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (که تنها هشت‌دهم میلی‌متر بود)، رشد بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد.

محمد جهانشاهی با بیان اینکه این بارش‌ها موجب افزایش ورودی رودخانه‌ها به مخازن سدها شده است، افزود: در زمان حاضر حجم آب ذخیره شده پشت سد کرج به ۱۲۷ میلیون مترمکعب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی، ذخیره این سد حدود ۱۱ میلیون مترمکعب بود.

وی همچنین حجم ذخیره سد طالقان را ۱۵۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته ۱۴۱ میلیون مترمکعب بود که نشان‌دهنده روند مثبت آبگیری سدهاست و در صورت تداوم بارش‌ها و مدیریت بهینه، نویدبخش سال آبی خوبی خواهد بود.

لایروبی ۱۴۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان

معاون حفاظت شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر اینکه رودخانه یک موجود زنده و در حال تغییر است، تصریح کرد: با پیش‌بینی بارش‌های سیل‌آسا، طی یک سال گذشته حدود ۱۴۰ کیلومتر از مسیر رودخانه‌های استان لایروبی شده است.

وی افزود: همچنین با طراحی و اجرای کانالی با ظرفیت ۱۵ مترمکعب بر ثانیه در محدوده ماهدشت، خوشبختانه این منطقه از خطر سیلاب‌های سنواتی نجات یافت و بارش‌های اخیر بدون خسارت مدیریت شد.

تداوم مقابله با چاه‌های غیرمجاز

جهانشاهی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های طرح تعادل‌بخشی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ موفق شدیم یک هزارو۴۸۸ حلقه چاه غیرمجاز را مسدود و یک هزارو ۱۷۵ حلقه چاه دیگر را تعیین تکلیف کنیم که منجر به صرفه‌جویی ۱۰۵ میلیون مترمکعبی آب شد.

وی خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ نیز انسداد یک هزارو۶۸۰ حلقه چاه در دستور کار است که تاکنون ۹۰۰ حلقه آن مسدود شده و حدود ۶ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی به همراه داشته است.