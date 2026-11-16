باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد خلیلی، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز از عزم جدی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ برای برخورد قاطع با کانون‌های سلب آسایش و آلایندگی در شیراز خبر داد.

او با اشاره به اینکه جابه‌جایی کارخانه‌های آلاینده و ساماندهی این واحد‌ها همواره در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز قرار دارد، افزود: در خصوص انتقال صنایع آلاینده زیست‌محیطی، در پرونده کارخانه لاستیک دنا مقرر شد این مجموعه ظرف مدت دو هفته نسبت به ارائه برنامه زمان‌بندی خروج مکان کارخانه از فضای فعلی به کمیسیون اقدام کند تا این برنامه به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز درباره وضعیت نیروگاه گازی برق فارس نیز گفت: در این جلسه، مسائل و مشکلات این مجموعه بررسی شد و مذاکرات لازم در خصوص پیگیری و رفع آنها صورت پذیرفت.

گفتنی است، این تصمیمات در راستای سیاست‌های مدیریت شهری و با اهتمام و پیگیری‌های ویژه اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شامل مسعود زارعی، ابراهیم کمالی دشت‌ارژنه و سیده مریم حسینی به‌عنوان اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و علی خورشیدی به‌عنوان عضو ناظر و نماینده دادگستری، و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در جهت صیانت از سلامت عمومی شهروندان اتخاذ شده است.

منبع: شهرداری شیراز