رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون ۱۵۲۶ خودروی دودزا در ۲۳ و ۲۴ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ در پایتخت و برخورد جدی با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی معتبر خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام اعمال قانون ۱۵۲۶ خودروی دودزا در ۲۳ و ۲۴ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ در پایتخت، از اجرای طرح زوج یا فرد از درب منازل به مدت دو روز در تهران و برخورد جدی با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی معتبر خبر داد.

سردار موسوی‌پور با اشاره به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران گفت: بر اساس این تصمیم، طرح زوج یا فرد از درب منازل از شنبه ۲۳ آبان‌ ماه آغاز شد و تا یکشنبه ۲۴ آبان‌ ماه در تهران اجرا شد.

وی افزود: در طول اجرای این طرح، با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا هستند برخورد جدی شد. همکاران بنده در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر شدند و با خودروهای دودزا و خودروهای بدون معاینه فنی برخورد کردند؛ ضمن اینکه دوربین‌های ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه فاقد مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در این دو روز تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را داشتند، بلامانع بود؛ اما تردد بقیه وسایل نقلیه سنگین ممنوع بود.

سردار موسوی پور در ادامه گفت:خودروهای دودزا عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز هستند.
 این خودروها مشمول ابطال معاینه فنی و توقیف خواهند شد و پس از توقیف، مالکان ملزم به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز معاینه فنی مجاز هستند. هدف اصلی این اقدامات، کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، انجام معاینه فنی منظم، استفاده از سوخت استاندارد و خودداری از تردد با خودروهای دودزا، می‌توانند در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.

برچسب ها: جریمه خودرو ، اعمال قانون
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