باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در جریان بازدید از مجموعه مهندسی هوایی مپنا، با تأکید بر اهمیت توسعه توانمندی‌های داخلی در صنعت هوانوردی، برخورداری از ظرفیت‌های یکپارچه طراحی، مهندسی و تعمیراتی را از عوامل کلیدی ارتقای پایداری عملیاتی ناوگان هوایی مسافربری و پشتیبانی مؤثر از صنعت هوانوردی کشور دانست.

وی در این بازدید، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی، مهندسی و صنعتی این مجموعه در حوزه طراحی، ساخت، تعمیرات و بومی‌سازی قطعات موتور هواپیما‌های مسافربری، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی و تقویت توان داخلی در این حوزه تأکید کرد.

شیرودی اظهار کرد: وجود دفتر طراحی با قابلیت‌های ویژه در حوزه تحلیل، طراحی و انجام آزمون‌های مهندسی، در کنار ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تخصصی تعمیراتی، از مؤلفه‌های کلیدی ارتقای پایداری عملیاتی ناوگان هوایی مسافربری و پشتیبانی مؤثر از صنعت هوانوردی کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و توان تخصصی شرکت‌های داخلی، توسعه هم‌زمان قابلیت‌های طراحی، ساخت و تعمیرات را زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های فنی و مهندسی صنعت هوانوردی دانست.

در جریان این بازدید، توانمندی‌ها و زیرساخت‌های شرکت مهندسی هوایی مپنا در زمینه طراحی و مهندسی، تعمیرات و ساخت قطعات مورد نیاز موتور هواپیما‌های مسافربری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این بازدید، روند اقدامات شرکت مهندسی هوایی مپنا برای اخذ گواهی صلاحیت پروازی قطعات طراحی و تولیدشده و توسعه زیرساخت‌های تعمیراتی تشریح شد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری