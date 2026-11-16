معاون رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داد جنگ علیه ایران و بحران انرژی ناشی از آن همچنان فشار صعودی بر نرخ تورم منطقه یورو وارد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بوریس ووچیچ، معاون رئیس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه اعلام کرد جنگ علیه ایران و بحران انرژی ناشی از آن همچنان موجب افزایش تورم در منطقه یورو می‌شود، در حالی که تورم پایه در این منطقه به‌طور کلی باثبات باقی مانده است.

وی پیش‌بینی کرد این درگیری همچنان فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد کند؛ هرچند کاهش رشد اقتصادی ناشی از افت اعتماد و افزایش هزینه‌های استقراض، تا حدودی این فشار را تعدیل خواهد کرد.

ووچیچ همچنین گفت خوش‌بینی ناشی از توسعه هوش مصنوعی به حفظ رشد اقتصادی کمک کرده است، اما نوسانات اخیر در بازار هوش مصنوعی نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا باید در ارزیابی ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در این حوزه محتاط باشد.

وی افزایش بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سهامی در شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، تأمین مالی چرخشی، رشد انتشار سهام و نگرانی‌های امنیت سایبری را از جمله ریسک‌های مرتبط با این فناوری برای نظام مالی منطقه یورو برشمرد.

معاون بانک مرکزی اروپا همچنین افزایش سطح بدهی دولت‌ها و گسترش سهم بخش مالی غیربانکی را از دیگر تهدید‌های نظام مالی دانست و گفت این بخش نقش فزاینده‌ای در تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی ایفا می‌کند و در برابر نوسانات بازار این فناوری آسیب‌پذیر است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اروپا ، جنگ ایران
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