باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -علی اسکندری، مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، امروز در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در تشریح فلسفه پیدایش این مرکز گفت: این مجموعه با دو فلسفه کلان شامل تبدیل سرمایه عظیم معارف دینی به محتوایی در دسترس و اثرگذار و ضرورت ترویج راهبردی آموزه‌های اسلامی و ایرانی فعالیت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به پیشینه این مرکز تصریح کرد: این مرکز که ریشه‌ای دیرینه از سال ۱۳۶۱ دارد، امروزه هویتی علمی و تبدیلی برای خود تعریف کرده است تا به عنوان حلقه واسط میان دانش تولیدشده در حوزه‌های دینی و فرهنگی با مخاطب عمل کند.

اسکندری خاطرنشان کرد: مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی با تکیه بر این رویکرد، تلاش می‌کند محتوای دینی و فرهنگی تولیدشده در حوزه‌های علمیه را به شکلی در دسترس و اثرگذار به مخاطبان عرضه کند.

چشم‌انداز مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی / پیشروی در نشر علوم اسلامی و انسانی

وی گفت: اعتمادمداری، امانت‌داری، صداقت، عدالت و صیانت از حقوق فکری صاحبان اثر، از جمله ارزش‌هایی است که همواره سرلوحه فعالیت‌های این مرکز قرار داشته است.

وی در ادامه با ترسیم چشم‌انداز آینده مرکز تصریح کرد: دستیابی به جایگاه پیشرو و پیش‌گام در نشر علوم اسلامی و انسانی، هدفی است که این مجموعه برای آینده خود ترسیم کرده و در مسیر تحقق آن گام برمی‌دارد.

تاکید بر مخاطب‌مداری و مسئله‌محوری در مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: مخاطب‌مداری، شناخت دقیق ذائقه بازار، مسئله‌محوری در پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، دانش‌بنیان بودن فرآیندها، حرکت به سمت سازمان یادگیرنده و بهره‌گیری از هوشمندی و آینده‌نگری در تولید آثار چندرسانه‌ای، از اصول اصلی فعالیت این مرکز است.

وی با تأکید بر حفظ کیفیت آثار تصریح کرد: علی‌رغم فشار‌های اقتصادی و گرانی کاغذ، این مجموعه هرگز کیفیت محتوایی و صوری آثار را فدای هزینه‌ها نخواهد کرد و همواره تلاش می‌کند آثاری فاخر و باکیفیت به مخاطبان ارائه دهد.

استعدادیابی و حمایت از پژوهشگران در دستور کار است

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، در ادامه سخنان خود به راهبرد‌های اجرایی و ظرفیت‌های پیش‌روی مرکز اشاره کرد و افزود: شبکه‌سازی نخبگان و محققان، استعدادیابی و حمایت از پژوهشگران مستعد، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و عرضه‌های نوین (کتاب‌های الکترونیک و صوتی) در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر تقویت برند‌های تخصصی تصریح کرد: تقویت و بازطراحی برند‌های تخصصی در حوزه‌های موضوعی مختلف نیز از جمله برنامه‌هایی است که این مرکز برای آینده دنبال می‌کند تا بتواند حضور مؤثرتری در بازار نشر داشته باشد.

توزیع ۲۱ میلیون نسخه کتاب از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سراسر کشور

علی اسکندری، مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (بوستان کتاب)، با اشاره به سابقه دیرینه این مرکز گفت: فعالیت‌های نشر این مجموعه در قالب سه برند تخصصی پیگیری می‌شود و از انتشار بیش از ۵۲۰۰ عنوان کتاب چاپ اول و توزیع حدود ۲۱ میلیون نسخه کتاب در سراسر کشور خبر داد.

وی در تشریح برند‌های تخصصی این مرکز تصریح کرد: بوستان کتاب، قدیمی‌ترین برند مجموعه که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۱ آغاز کرده، با حدود ۴۰۰۰ عنوان چاپ اول، نزدیک به ۱۰۰۰۰ عنوان با احتساب تجدید چاپ و عرضه ۲۰ میلیون نسخه کتاب، جایگاه ویژه‌ای در عرصه نشر دارد.

اسکندری در ادامه با اشاره به دو برند دیگر این مجموعه افزود: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حدود ۱۰۰۰ عنوان چاپ اول و ۱۳۰۰ عنوان با بازچاپ در حوزه تخصصی فعالیت می‌کند و نشر اندیشگی، ناشر دانشگاهی و جوان‌ترین برند مجموعه که از سال ۱۳۹۶ فعال است، بیش از ۲۰۰ عنوان چاپ اول را در کارنامه خود دارد.

وی با اشاره به انتشار ۱۰۵ عنوان چاپ اول در بوستان کتاب، ۶۰ عنوان در پژوهشگاه و ۳۰ عنوان در نشر اندیشگی طی یک سال گذشته خاطرنشان کرد: آثار این مرکز در قالب ۱۶ موضوع اصلی و ۵۳ موضوع فرعی بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق علمی تولید و عرضه می‌شوند.

عرضه ۲۰ هزار عنوان از ۵۰۰ ناشر

مدیرعامل مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، در ادامه سخنان خود با اشاره به شبکه توزیع و فروشگاه‌های این مرکز اظهار داشت: ۵ فروشگاه بزرگ فیزیکی در شهر‌های قم (فروشگاه مرکزی در چهارراه شهدا و فروشگاه تخصصی کودک و نوجوان در خیابان صفاییه)، تهران (خیابان انقلاب)، مشهد (چهارراه خسروی) و اصفهان (خیابان حافظ) فعال هستند.

وی در ادامه با اشاره به تنوع آثار عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها تصریح کرد: این فروشگاه‌ها علاوه بر آثار خودی، بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب از بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر را نیز عرضه می‌کنند و به عنوان مراکزی برای دسترسی مخاطبان به طیف گسترده‌ای از منابع علمی و فرهنگی عمل می‌کنند.

اسکندری در بخش فروش الکترونیک نیز خاطرنشان کرد: علاوه بر سایت‌های «بوستان کتاب» و «بوستان کودک»، اپلیکیشن کتاب‌خوان «پژوهان» به عنوان پلتفرم مرجع دیجیتال مرکز فعالیت دارد که به زودی با بازطراحی کامل در بخش پشتیبانی، پشت‌صحنه و رابط کاربری با امکانات کاربرپسند رونمایی خواهد شد.

سه طرح ویژه مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی در هفته کتاب و کتابخوانی

مدیرعامل دفتر نشر بوستان کتاب، از اجرای سه طرح حمایتی و تشویقی به مناسبت هفته کتاب خبر داد و گفت: طرح تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی آثار بوستان کتاب و پژوهشگاه تا پایان آبان ماه اجرا خواهد شد..

وی در ادامه با اشاره به طرح فروش اقساطی تصریح کرد: امکان خرید قسطی کتاب تا سقف ۲۵ میلیون تومان در ۱۰ قسط برای طلاب فراهم شده است و برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح به عموم مخاطبان در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

اسکندری خاطرنشان کرد: طرح «سفیر کتاب» نیز با هدف راه‌اندازی شبکه بازاریابی مردمی و با تخفیف‌های پلکانی تا سهم ۳۰ درصد، برای ترویج و عرضه کتاب در خانواده‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه و ادارات اجرا می‌شود.

وی با اشاره به انتشار آثار فاخری از مفاخر جهان اسلام نظیر علامه طباطبایی، علامه حسن‌حسن‌زاده آملی، استاد سید جلال‌الدین آشتیانی و آیت‌الله احمد بهشتی، و ده‌ها اثر وزین در حوزه‌های قرآنی (مانند فرهنگ قرآن و تفسیر راهنما)، فلسفه، کلام و عرفان، بر استمرار رویکرد علمی و تخصصی این مرکز تأکید کرد.