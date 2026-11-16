باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حجت‌الاسلام والمسلمین «مهدی متقی‌فر» معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) امروز در نشست خبری با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی این نهاد اظهار داشت: جشنواره قرآنی و فرهنگی «باران وحی» با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی، ایجاد فرصت‌های برابر فرهنگی و شکوفایی توانمندی فرزندان تحت حمایت کمیته امداد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده از این جشنواره افزود: امسال بیش از ۸۲۰ هزار نفر در ۲۹ رشته جشنواره ثبت‌نام کردند و ۵۹ هزار و ۲۴۲ اثر از سراسر کشور به ثبت رسید. فرایند ثبت‌نام نیز به‌صورت سامانه‌ای و از طریق سامانه همگروه انجام شد.

متقی‌فر با بیان اینکه جشنواره در سه بخش آوایی، معارفی و هنری برگزار شده است، گفت: از میان شرکت‌کنندگان، ۵۰۰ نفر از نخبگان و برگزیدگان به مرحله نهایی و ملی راه یافتند و مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان در مشهد مقدس برگزار خواهد شد،برای نخستین بار فضای آموزشی در کنار رشته‌های مختلف جشنواره پیش‌بینی شد تا حضور شرکت‌کنندگان صرفاً به بارگذاری آثار محدود نباشد، بلکه پس از شناسایی استعدادها، افراد به اساتید تخصصی رشته مربوطه متصل شوند و زمینه پرورش توانمندی‌های آنان فراهم شود.

وی تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس فرزندان تحت حمایت، تعمیق ارتباط با قرآن کریم، نماز و اهل‌بیت (ع) و شناسایی استعداد‌هایی را که ممکن است به دلیل محرومیت یا محدودیت امکانات در شهرستان‌ها ناشناخته باقی بمانند، از مهم‌ترین دستاورد‌های این جشنواره برشمرد.شرکت‌کنندگان این جشنواره از هفت تا ۴۰ سال سن دارند و حدود ۷۰ درصد آنان را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه از شناسایی استعداد‌های قرآنی قابل توجه در میان جامعه تحت حمایت خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ قاری در سطح ملی و بین‌المللی و ۵۰۰ حافظ قرآن در میان مددجویان شناسایی شده‌اند. با رایزنی‌های انجام‌شده و همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه، تلاش می‌کنیم زمینه حضور این استعداد‌ها در مسابقات قرآنی و بین‌المللی فراهم شود. همچنین مدرسه قرآنی راه‌اندازی‌شده در این مجموعه می‌تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و پرورش این استعداد‌ها باشد.

متقی‌فر درباره استفاده از فناوری‌های نوین در فرایند داوری جشنواره نیز گفت: امسال برای نخستین بار در برخی رشته‌ها، به‌ویژه نقاشی و آثار هنری، از هوش مصنوعی استفاده کردیم؛ البته در رشته‌هایی مانند حفظ، قرائت، اذان و سایر بخش‌های آوایی که نیازمند داوری حضوری هستند، امکان استفاده از این فناوری وجود نداشت. امیدواریم در دوره آینده با توسعه استفاده از هوش مصنوعی، دقت و سرعت فرایند داوری افزایش یابد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اشاره به فعالیت کارگروه استعداد‌های برتر این نهاد اظهار کرد: یکی از مسیر‌های ورود به این کارگروه، کسب رتبه در جشنواره قرآنی و فرهنگی باران وحی است و افرادی که در سطح کشوری رتبه‌های اول تا سوم را کسب کنند، به عضویت این کارگروه درمی‌آیند. استعداد‌های برتر در حوزه‌های تحصیلی، ورزشی و قرآنی شناسایی و دسته‌بندی می‌شوند و از حمایت‌های ویژه‌ای در زمینه مستمری، تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر خدمات برخوردار خواهند شد.

متقی‌فر با تأکید بر ضرورت توجه خیرین و حامیان ایتام به ابعاد فرهنگی و توانمندسازی مددجویان گفت: کمیته امداد صرفاً به تأمین نیاز‌های معیشتی و پوشاک خانواده‌ها توجه ندارد، بلکه توانمندسازی فکری و فرهنگی و شکوفایی استعداد‌های فرزندان تحت حمایت نیز از اولویت‌های این نهاد است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اگر زمینه شکوفایی استعداد‌های فرزندان خانواده‌های تحت حمایت فراهم شود، بسیاری از این خانواده‌ها می‌توانند به استقلال اقتصادی برسند و حتی از چرخه حمایت خارج شوند. نمونه‌هایی از این موفقیت‌ها را در میان قهرمانان ورزشی کشور داریم که با حمایت‌های کمیته امداد توانسته‌اند مسیر زندگی خود و خانواده‌شان را تغییر دهند.

متقی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز فعالیت خانه خلاق «آیین» در معاونت فرهنگی کمیته امداد خبر داد و گفت: این مجموعه با مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری و با هدف استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها، گروه‌های خلاق و نوآور در سراسر کشور برای حل مسائل مددجویان و مشکلات مجموعه کمیته امداد راه‌اندازی شده است. در همین راستا، نخستین رویداد خلاقیت و نوآوری با محوریت مسائل و نیاز‌های مددجویان در حال برگزاری است و تاکنون حدود ۱۳۰ ایده و مسئله در حوزه‌های مختلف شناسایی و ثبت شده است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این رویداد گفت: مسائل مرتبط با فرهنگ، اوقات فراغت، موضوعات حقوقی، حمایتی، معیشتی و مسکن از جمله محور‌های این رویداد هستند.

وی با بیان اینکه داوری ایده‌ها در آذرماه انجام خواهد شد، تصریح کرد: برای ایده‌های برتر جوایز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان، دانشگاه‌ها، گروه‌های استارتاپی و افراد خلاق، راهکار‌های نوآورانه‌ای برای حل مسائل مددجویان ارائه و اجرایی کنیم.علاقه‌مندان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلف، می‌توانند تا اواسط آذرماه ایده‌های خود را از طریق سامانه اختصاصی این رویداد ثبت و ارسال کنند.

وی در ادامه با اشاره به موفقیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد اظهار کرد: قبولی ۳۶۰ دانش‌آموز تحت حمایت در مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و کسب رتبه زیر ۱۰ هزار منطقه‌ای توسط حدود چهار هزار و ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان این نهاد، از اتفاقات ارزشمند و امیدآفرین در حوزه توانمندسازی فرهنگی و آموزشی است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌هایی که برخی دانش‌آموزان برای دسترسی به امکانات آموزشی با آن مواجه هستند، حمایت‌های هدفمند می‌تواند زمینه شناسایی و شکوفایی استعداد‌های آنان را فراهم کند.

متقی‌فر بر ضرورت معرفی دستاورد‌های فرهنگی، قرآنی، علمی و ورزشی مددجویان تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر رسانه‌ها به اقدامات کمیته امداد در حوزه شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های فرزندان خانواده‌های تحت حمایت شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به جامعه آماری استعداد‌های برتر تحت حمایت این نهاد عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد در زمره استعداد‌های برتر قرار دارند که بخش عمده‌ای از آنان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از استعداد‌های برتر در دستور کار این نهاد قرار دارد، تصریح کرد: تاکنون ۷۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه استانی پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی به این گروه در سراسر کشور به ۸۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این حمایت‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت و امیدواریم مجموع تسهیلات پرداختی به استعداد‌های برتر به ۱۶۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد در ادامه به تشریح برنامه‌های این معاونت در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج پرداخت و گفت: طرح ملی «نوید زندگی» با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی دختران در آستانه ازدواج و بانوان سرپرست خانوار در سراسر کشور در حال اجراست. این طرح برای ۲۰۰ هزار نفر از دختران ۱۸ تا ۳۵ سال و بانوان سرپرست خانوار در گروه سنی ۱۹ تا ۳۵ سال طراحی شده است.

به گفته متقی‌فر، کارگاه‌های آموزشی این طرح با موضوعاتی همچون خودآگاهی، شناخت معیار‌های انتخاب آگاهانه، مدیریت تعارضات و آشنایی با حقوق و تکالیف زوجین برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با اشاره به استقبال از این دوره‌ها تصریح کرد: این کارگاه‌ها به‌صورت گروه‌های ۱۵ تا ۲۰ نفره در سراسر کشور برگزار می‌شود و تاکنون حدود ۱۶۰ هزار نفر در این دوره‌ها شرکت کرده و گواهینامه حضور دریافت کرده‌اند و تا پایان سال تمامی ۲۰۰ هزار نفر جامعه هدف این طرح، آموزش‌های پیش‌بینی‌شده را دریافت کنند.

وی هدف اصلی اجرای طرح نوید زندگی را کمک به افزایش آگاهی دختران و فراهم کردن زمینه انتخاب آگاهانه در مسیر ازدواج عنوان کرد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد همچنین از همکاری این نهاد با بنیاد علوی و سایر مجموعه‌های حمایتی برای پشتیبانی تحصیلی از دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار خبر داد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه مشترک، حمایت‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان مشمول در نظر گرفته شده است.

متقی‌فر با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه نخبگان دانش‌آموزی ابراز داشت: در آذرماه، برنامه تقدیر از دانش‌آموزان تحت حمایت پذیرفته‌شده در مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) برگزار خواهد شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: پس از اعلام نتایج دانشگاه‌ها و مشخص شدن وضعیت پذیرفته‌شدگان، برنامه تقدیر از دانش‌آموزان و دانشجویانی که موفق به کسب رتبه‌های برتر کنکور و پذیرش در دانشگاه‌های برتر شده‌اند نیز برگزار می‌شود.