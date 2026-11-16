شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در روستای همه سین از توابع شهرستان تهران ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای همه سین از توابع بخش مرکزی شهر تهران واقع شده است. این روستا در شمال شرقی تهران و هفت کیلومتری پارک جنگلی سرخه حصار واقع شده است. اما ساکنان این روستا با وجود توسعه خط گاز شهری، از نبود گازشهری، برق شهری و آب شهری محروم هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و احترام با وجود توسعه خط گاز شهری در روستای همه سین از توابع بخش مرکزی شهر تهران، خانواده‌های بسیاری هستند که از نعمت گازشهری، برق شهری و آب شهری محروم هستند.

با پیگیری‌های بسیار از استانداری تهران تا شهرداری منطقه و مرکزی تهران و ادارات مختلف جهاد و برق و گاز و آب و وزارت‌خانه‌های مرتبط، در این وضعیت جنگی و سرمای سرد و استخوان سوز پاییز ۱۴۰۵، خانه‌های بسیاری همچنان از امکانات ساده‌ی شهری بی بهره‌اند. خواهشمندیم گزارشی تهیه فرمایید بلکه مسولان امر توجهی به ما کنند. به طور مثال چند خانواده در این روستا، خانم پابه ماه دارند ولی از نعمت آب گرم و آب آشامیدنی و دیگر نعمت‌های سوختی بی‌بهره‌اند و در این روزگار خانه را با هیزوم گرم می‌کنند. لطفا پیگیری کنید.