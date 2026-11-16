یاشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سعید کلباسی فوق تخصص غدد و رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق‌های بیمه گر باید اقلام دارو‌های جدید دیابت را تحت پوشش خود قرار دهند تا همه بیماران بتوانند آن‌ها را تهیه کنند؛ گرانی دستگاه‌های پایش قند خون و پمپ انسولین از دیگر مشکلات بیماران دیابتی است.

به گفته وی یکی از مسائل پیش رو، دسترسی مردم به دارو‌های جدید دیابت در دنیا است و این دارو‌های جدید تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

کلباسی تصریح کرد: در حال حاضر انسولین‌های تولید داخل با کیفیت خوبی در بازار کشور توزیع شده است و شرکت‌های دارویی محصولات با سطح کیفی بالایی تولید می‌کنند.

وی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سواد سلامت مردم نسبت به سال‌های قبل در حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران ادامه داد: ادامه داد: در حال حاضر ایران همگام با کشور‌های پیشرفته در زمینه درمان بیماران دیابتی قدم بر داشته است و از نظر نیروی انسانی متخصص هیچ گونه کمبودی ندارد.