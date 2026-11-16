باشگاه خبرنگاران جوان - سعید جنگی‌زهی، با اعلام این خبر اظهار داشت: این پروژه در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده با مشارکت خیرین در تأمین لوله و اجرای عملیات لوله‌گذاری، با همکاری شرکت آب و فاضلاب در دستور کار سال جاری قرار گرفته است.

او افزود: در کنار اجرای شبکه توزیع و خط انتقال، حفر و تجهیز چاه و احداث مخزن ذخیره نیز در قالب اعتبارات عمرانی و ذیل طرح مجتمع آبرسانی دشت سراوان توسط شرکت آب و فاضلاب انجام خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سراوان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام و ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل اجرایی، زمینه بهره‌مندی خانوارهای این روستا از آب شرب سالم و پایدار فراهم شود.

شرکت آبفا استان