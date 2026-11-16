باشگاه خبرنگاران جوان - توده هوای بارشی که در ساعات پایانی دیشب از مناطق غربی استان گیلان شروع شد، به سایر نقاط استان گسترش یافت. شدت بارش‌ها در برخی شهرستان‌ها از جمله تالش، شفت، املش و ... موجب طغیان رودخانه‌ها شده است.

با تداوم بارندگی از شب گذشته در شهرستان لنگرود، برخی معابر شهری دچار آبگرفتگی شده و عبور و مرور شهروندان و خودرو‌ها در این مسیر‌ها با دشواری همراه شده است. گزارش‌های مردمی از آستانه اشرفیه نیز از آبگرفتگی سطح خیابان، معابر و کوچه‌های این شهرستان در پی بارش باران حکایت دارد.

تداوم بارندگی در گیلان؛ از توقف در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز شود

طبق پیش بینی هواشناسی؛ بارش‌ها در ساعات آینده در اکثر مناطق گیلان تداوم خواهد داشت. کارشناسان با اشاره به تداوم ابرناکی، مه‌آلودگی هوا، بارندگی و وزش باد تا فردا در استان بر لزوم خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها تأکید کرده‌اند.

منبع تصاویر: کانال هواشناسی گیلان فورکا