سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی از فعالیت ۷۲ کتابخانه و ۳۲ هزار عضو فعال در استان و پیشرفت ۶۰ درصدی کتابخانه مرکزی قاین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - نیازی سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به سر می‌بریم؛ ۷۲ کتابخانه فعال در استان داریم که یکی از آنها کتابخانه سیار در طبس و ۳۰ کتابخانه روستایی هستند و در مجموع ۳۲ هزار عضو فعال در سطح استان داریم.

او افزود: در گذشته کتابخانه‌ها مخزن بسته بود، اما از سال‌های پیش اعضا خودشان کتاب مدنظر را پیدا کرده و کتابدار به‌عنوان مشاور کتاب فعالیت می‌کند.

نیازی بیان کرد: کتابخانه ویژه نابینایان در خیابان کاظمیه قرار دارد، این خدمت از سیاست‌های راهبردی نهاد است، در کتابخانه‌های مرکز شهر زیرساخت مناسب برای ساماندهی بخش نابینایان وجود نداشت و بازطراحی را در کتابخانه محله کاظمیه قرار دادیم. از آنجایی که نیاز به این بخش در مرکز شهر وجود دارد در برنامه داریم در طرح‌های آتی این بخش را بزرگ‌تر و تخصصی‌تر دنبال کنیم.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: کتابخانه مرکزی قاین در ابتدای سال بحث تأسیسات مکانیکی این طرح توسط راه و شهرسازی از محل ستاد بازآفرینی استان انجام شده و اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طرح تحویل بسیج سازندگی است و این طرح به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد رسید، جناب اسحاقی نماینده مجلس به جد پیگیر این طرح هستند و قرار است دیداری با معاون راه و شهرسازی برای واگذاری اعتبارات داشته باشیم.

برچسب ها: کتابخانه عمومی ، هفته کتاب خوانی
خبرهای مرتبط
کتاب‌های بلااستفاده‌تان، بذر دانایی برای کودکان کم‌برخوردار
کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان دوباره فعال شد
کتابداران بشرویه با یک اجرای متفاوت به میدان امام خمینی آمدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توقیف تریلی با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور طبس - اصفهان
افزایش تدریجی دمای هوا در خراسان جنوبی تا پایان هفته
غرامت ۱۱۱۲ واحد مسکونی آسیب‌دیده حوادث طبیعی در خراسان جنوبی پرداخت شد
۷۲ کتابخانه فعال با ۳۲ هزار عضو در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
۷۲ کتابخانه فعال با ۳۲ هزار عضو در خراسان جنوبی
غرامت ۱۱۱۲ واحد مسکونی آسیب‌دیده حوادث طبیعی در خراسان جنوبی پرداخت شد
توقیف تریلی با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور طبس - اصفهان
افزایش تدریجی دمای هوا در خراسان جنوبی تا پایان هفته