باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - نیازی سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار به سر می‌بریم؛ ۷۲ کتابخانه فعال در استان داریم که یکی از آنها کتابخانه سیار در طبس و ۳۰ کتابخانه روستایی هستند و در مجموع ۳۲ هزار عضو فعال در سطح استان داریم.

او افزود: در گذشته کتابخانه‌ها مخزن بسته بود، اما از سال‌های پیش اعضا خودشان کتاب مدنظر را پیدا کرده و کتابدار به‌عنوان مشاور کتاب فعالیت می‌کند.

نیازی بیان کرد: کتابخانه ویژه نابینایان در خیابان کاظمیه قرار دارد، این خدمت از سیاست‌های راهبردی نهاد است، در کتابخانه‌های مرکز شهر زیرساخت مناسب برای ساماندهی بخش نابینایان وجود نداشت و بازطراحی را در کتابخانه محله کاظمیه قرار دادیم. از آنجایی که نیاز به این بخش در مرکز شهر وجود دارد در برنامه داریم در طرح‌های آتی این بخش را بزرگ‌تر و تخصصی‌تر دنبال کنیم.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: کتابخانه مرکزی قاین در ابتدای سال بحث تأسیسات مکانیکی این طرح توسط راه و شهرسازی از محل ستاد بازآفرینی استان انجام شده و اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طرح تحویل بسیج سازندگی است و این طرح به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهد رسید، جناب اسحاقی نماینده مجلس به جد پیگیر این طرح هستند و قرار است دیداری با معاون راه و شهرسازی برای واگذاری اعتبارات داشته باشیم.