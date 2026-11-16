باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام ساوه‌شمشکی در مجمع سالیانه هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی استان اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه این رشته در استان‌های مستعد کشور، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای سطح آموزش، ساماندهی مدارس اسکی و فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری مسابقات در فصل پیش رو تأکید کرد.

او با اشاره به تجربه برگزاری مسابقات سال گذشته در رده‌های پایه و نوجوانان گفت: سال گذشته شاهد برگزاری مسابقات بسیار خوب و قابل توجهی در رده نوجوانان بودیم که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که نوجوانان و ورزشکاران رده‌های پایه، سرمایه‌های اصلی آینده ورزش کشور محسوب می‌شوند و توجه به این گروه سنی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی و پرورش استعداد‌های جدید در رشته‌های ورزش‌های زمستانی باشد.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با بیان اینکه برگزاری مسابقات اسکی به دلیل ماهیت این رشته و وابستگی به شرایط جوی با دشواری‌های خاصی همراه است، افزود: در رشته‌های سالنی معمولاً امکانات و شرایط برگزاری مسابقات در اختیار برگزارکنندگان قرار دارد، اما در رشته اسکی شرایط متفاوت است و عوامل طبیعی و وضعیت آب‌وهوا نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی و برگزاری رقابت‌ها دارند.

ساوه‌شمشکی ادامه داد: در واقع بخشی از شرایط برگزاری مسابقات در اختیار ماست و بخش دیگر به شرایط طبیعی و جوی بستگی دارد. به همین دلیل، برنامه‌ریزی در این رشته نیازمند هماهنگی مستمر، مدیریت مناسب و همراهی همه دستگاه‌های مرتبط است.

او با قدردانی از مدیریت استان و مجموعه مسئولان اجرایی که در برگزاری مسابقات سال گذشته همکاری داشتند گفت: هماهنگی و مدیریت بسیار خوبی در برگزاری رقابت‌ها صورت گرفت و خوشبختانه توانستیم مسابقات را با کیفیت مناسبی برگزار کنیم. از استاندار محترم و مجموعه مدیریتی استان نیز به دلیل حمایت‌ها و همراهی‌های صورت‌گرفته تشکر می‌کنم.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم این همکاری‌ها، مسابقات سال جاری نیز با کیفیت مطلوب برگزار شود و افزود: امیدواریم امسال هم بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای ورزشکاران و علاقه‌مندان باشیم و شرایط مناسبی برای حضور ورزشکاران استان‌های مختلف در رقابت‌ها فراهم کنیم.

منبع: ورزش و جوانان