باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با حضور در محل تمرین آفرودسواران، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و تمرینات این گروه قرار گرفت و ضمن گفت‌و‌گو با آنان، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل فعالان این حوزه را شنید.

او در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه گردشگری تاریخی و فرهنگی در استان فارس گفت: گردشگری تاریخی و فرهنگی همواره یکی از محور‌های اصلی گردشگری فارس بوده است و با توجه به گستردگی داشته‌های تمدنی این استان، نمی‌توان در شیراز از گردشگری فرهنگی عبور کرد؛ چراکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار یکدیگر، هویت گردشگری این شهر را شکل داده‌اند.

مریدی افزود: در کنار گردشگری تاریخی و فرهنگی، گونه‌های دیگری همچون گردشگری مذهبی، سلامت، ورزشی و طبیعت‌گردی نیز در فارس ظرفیت توسعه دارند و باید جایگاه فعالیت‌های جدید را در میان این دسته‌بندی‌ها به‌درستی شناسایی کنیم.

او با اشاره به فعالیت آفرودسواران بیان کرد: باید بررسی کنیم فعالیت‌هایی مانند آفرود در کدام دسته از گونه‌های گردشگری قرار می‌گیرند؛ آیا می‌توان آنها را در حوزه گردشگری ورزشی یا طبیعت‌گردی تعریف کرد یا باید با عنوان گردشگری ماجراجویانه به آنها پرداخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس ادامه داد: گردشگری ماجراجویانه یا «ادونچر توریسم» مفهومی متفاوت از مسیر‌های متعارف گردشگری دارد؛ چراکه در این نوع گردشگری، عنصر کشف، تجربه ناشناخته‌ها و ماجراجویی اهمیت ویژه‌ای دارد.

او بیان کرد: گردشگر ممکن است از ابتدا نداند در طول مسیر با چه موقعیت‌ها و جاذبه‌هایی روبه‌رو خواهد شد و همین تجربه کشف و هیجان، بخشی از جذابیت این نوع سفر است.

مریدی با تأکید بر اینکه ظرفیت فعالیت‌های آفرود تنها به حوزه تفریح و گردشگری محدود نمی‌شود، افزود: این گروه‌ها در حوزه مدیریت بحران نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند و توانمندی‌های آنها در موقعیت‌های مختلف قابل استفاده است.

او با اشاره به اهمیت حمایت و تعامل با فعالان این حوزه تصریح کرد: آنچه برای من اهمیت دارد، دیدن فعالیت و تلاش جوانان و شنیدن دغدغه‌های آنهاست. ترجیح می‌دهم به‌جای نگاه از موضع قضاوت، در کنار این فعالان قرار بگیریم، مسائل و چالش‌هایشان را بشنویم و برای یافتن راهکار‌های مناسب با یکدیگر گفت‌و‌گو کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل میان مجموعه‌های مرتبط و فعالان گردشگری تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت آفرودسواران را زمینه‌ای قابل توجه برای توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان فارس دانست.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس