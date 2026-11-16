باشگاه خبرنگاران جوان - بوسنیج تحلیلگر آمریکایی، در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت ایران محدودیتی برای برد پاسخ موشکی خود قائل نیست و پیش‌تر توانسته بیش از ۲۰ پایگاه آمریکا در خلیج فارس را به‌طور کامل منهدم کند. او همچنین تأکید کرد ترامپ که با وعده پایان دادن به جنگ‌ها به قدرت رسیده بود، تحت تأثیر اسرائیل وارد جنگ با ایران شد و تفاهم‌نامه امضاشده را به‌صورت یک‌جانبه نقض کرد.

این تحلیلگر، اقدامات آمریکا را جنایت جنگی خواند و گفت جنگ علیه ایران، علاوه بر شکست نظامی، به حمایت مردمی از ترامپ و حزب جمهوری‌خواه نیز آسیب زد؛ به‌طوری که جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست دادند. بوسنیج در پایان، مذاکرات ترامپ را نمایشی برای پنهان کردن واقعیت شکست آمریکا توصیف کرد.