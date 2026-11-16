باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز محمدی در حاشیه برگزاری مانور مشترک آب و برق استان همزمان با مانور سراسری آب و برق در کشور، اظهار کرد: همزمان با این مانور سراسری در استان اردبیل ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در ۴ شهرستان اردبیل، مشگین شهر، نمین و گرمی مسدود شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: صرفه جویی حاصل از این اقدام را بیش از ۷۰ هزار مترمکعب عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه دشت‌های اردبیل و مشگین شهر در معرض پدیده فرونشست قرار گرفته است، انسداد چاه‌های غیرمجاز در سرلوحه اقدامات ما قرار دارد.

محمدی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان با بخش آب استان در اجرای عملیات انسداد چاه‌های غیرمجاز اظهار داشت: امروز دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستان‌های استان برای صیانت از منابع آب در کنار بخش آب استان قرار دارند که جای قدردانی دارد.

او در ادامه با اشاره به اینکه منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل سالیانه ۲۴ سانتی متر افت می‌کند تصریح کرد: به دلیل برداشت‌های غیرمجاز در دهه‌های گذشته، دشت اردبیل هم اکنون با افت ۱۳ متری منابع آب زیرزمینی مواجه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: دشت اردبیل هم اکنون با کسری ۷۸۰ میلیون مترمکعبی آب مواجه است و اگر جلوی برداشت‌های بی رویه آب در این دشت گرفته نشود در آینده شاهد پدیده فرونشست خواهیم بود.

محمدی ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شرکت توزیع برق استان در قطع برق چاه‌های غیرمجاز اظهار داشت: بدون شک همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در زمینه صیانت و حفاظت از منابع آب موثر واقع خواهد شد.

منبع:شرکت آب منطقه‌ای