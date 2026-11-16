باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر هدایتی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، در گفت‌و‌گو با برنامه «موج ۱۰۰» شبکه رادیویی قرآن که در چارچوب دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران» و با هدف معرفی ظرفیت‌های قرآنی این استان انجام شد، با اشاره به نقش محوری قرآن کریم در هدایت جامعه اظهار کرد: در شرایطی که جبهه باطل با تمام توان رسانه‌ای، نظامی و روانی خود به میدان آمده است، کلام الهی همچنان مسیر روشن ایستادگی و مقاومت را پیش روی جامعه قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم کتاب زندگی و مقاومت و نقشه راه جامعه اسلامی است، افزود: بازخوانی آیات الهی می‌تواند چراغ راه مجاهدان، مبلغان، قاریان و آحاد مردم باشد و یکی از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی، تبدیل مفاهیم و آموزه‌های قرآنی به گفتمان جاری در زندگی مردم است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اجرای نهضت «زندگی با آیه‌ها» در استان تصریح کرد: این طرح با هدف کاربردی‌سازی آیات قرآن و پیوند دادن مفاهیم الهی با زندگی روزمره مردم دنبال می‌شود و در همین راستا، طرح «سفیران آیه‌ها» نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری برای تبیین و ترویج آموزه‌های قرآنی در مساجد، مدارس، جلسات قرآنی و فضا‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

هدایتی با تشریح بخشی از عملکرد قرآنی استان در قالب این نهضت گفت: تاکنون یک‌هزار و ۳۳۲ محفل قرآنی و ۲۰۹ نشست تبیینی در گروه‌های مختلف برگزار شده و یک‌هزار و ۶۴۵ سفیر قرآنی نیز در نقاط مختلف استان به فعالیت مشغول هستند. همچنین ۱۸ پویش قرآنی از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی راه‌اندازی شده و ۱۷ نمایشگاه با موضوع «زندگی با آیه‌ها» برپا شده است.

وی ادامه داد: در بخش تولید و توزیع محتوای مکتوب نیز بیش از پنج‌هزار جلد کتاب و محتوای آموزشی و ترویجی چاپ و در اختیار فعالان قرآنی قرار گرفته است. این اقدامات در کنار تولید و انتشار محتوای متنوع در فضای مجازی، زمینه مناسبی برای گسترش ارتباط مردم با مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم فراهم کرده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین از آغاز طرح «فصل بندگی» از ماه رجب خبر داد و گفت: اگرچه در مناسبت‌های مختلف، آیات کاربردی انتخاب و در اختیار سفیران قرآن قرار می‌گیرد، اما با آغاز این طرح، محتوای آیات به‌صورت عمیق‌تر مورد تفسیر و تحلیل قرار خواهد گرفت تا زمینه فهم بهتر و عمل به آموزه‌های قرآنی در جامعه فراهم شود.

هدایتی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم خراسان شمالی از برنامه‌ها و رویداد‌های قرآنی، به‌ویژه مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این مسابقات و استقبال کم‌نظیر آنان به‌گونه‌ای بود که بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری رویداد نیز به این ظرفیت مردمی اذعان داشتند. مردم برای حضور در سالن مسابقات و بهره‌مندی از برنامه‌های قرآنی استقبال قابل توجهی نشان دادند که بیانگر علاقه و انس عمیق مردم استان با قرآن کریم است.

وی با تأکید بر نقش مردم در توسعه فعالیت‌های قرآنی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های قرآنی استان با مشارکت و محوریت مردم پیش می‌رود و مؤسسات قرآنی، جلسات محلی و خانه‌های قرآن روستایی با وجود حمایت‌های محدود، به همت فعالان و علاقه‌مندان این حوزه فعالیت می‌کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در بسیاری از محلات استان جلسات قرآن راه‌اندازی شده و حتی در دورترین روستا‌ها نیز خانه‌های قرآن با مشارکت مردم فعالیت دارند. رویکرد اصلی ما این است که با تقویت ظرفیت‌های مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌ها و فعالان قرآنی، زمینه گسترش فرهنگ انس با قرآن را در سراسر استان فراهم کنیم.

هدایتی در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی و فعالان قرآنی خراسان شمالی بر این است که قرآن کریم به متن زندگی مردم وارد شود و با توسعه فعالیت‌های مردمی، همه اقشار جامعه از برکات هدایتگر کلام وحی بهره‌مند شوند.

منبع: شبکه رادیویی قرآن