دبیرکل سازمان ملل بر ضرورت آغاز مذاکرات جدی میان تهران و واشنگتن و پایان وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار آغاز یک روند دیپلماتیک جدی و مبتنی بر مذاکره برای پایان دادن به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» میان آمریکا و ایران شد.

او در سخنرانی خود در نشست مشترک آسه‌آن و سازمان ملل در مانیل گفت: «جامعه بین‌المللی با موجی از بحران‌های درهم‌تنیده روبه‌روست که درگیری‌های مسلحانه، پیامد‌های تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت جهانی انرژی را شامل می‌شود.»

گوترش همچنین بر «تعهد بی‌قیدوشرط سازمان ملل به دفاع از آزادی کشتیرانی و تضمین امنیت آن در همه شرایط» تاکید کرد؛ این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در گذرگاه‌های حیاتی آبی، بر زنجیره تامین و بازار‌های انرژی تاثیر گذاشته است.

منبع: النشره

برچسب ها: دبیرکل سازمان ملل ، جنگ با ایران
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