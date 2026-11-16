بر اساس گزارش‌های منتشرشده از بحرین شمار علمای شیعه زندانی در بحرین که به حبس ابد محکوم شده‌اند، به ۵۳ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شمار علمای دینی بازداشت‌شده‌ای که به حبس ابد محکوم شده‌اند، به ۵۳ نفر رسید.

در همین حال، رژیم آل خلیفه در بحرین آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته دینی را در آنچه «محاکمه شیعیان» توصیف شده، به حبس ابد محکوم کرده است.

شایان ذکر است که رژیم آل‌خلیفه در بحرین طی سال‌های اخیر با محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و مذهبی، فشار بر مخالفان و برخورد با چهره‌های برجسته جامعه شیعه روبه‌رو بوده است. این روند پس از اعتراضات سال ۲۰۱۱ شدت گرفت و به بازداشت و محاکمه شماری از رهبران سیاسی، فعالان حقوق بشری و روحانیون شیعه انجامید. سازمان دیده‌بان حقوق بشر بارها درباره تبعیض علیه شهروندان شیعه و محدودیت آزادی‌های مذهبی و سیاسی در بحرین هشدار داده است.

در سال ۲۰۲۵ نیز نیروهای امنیتی بحرین هم‌زمان با مراسم عاشورا، ده‌ها شهروند را احضار یا بازداشت کردند. همچنین با وجود آزادی صدها زندانی در جریان عفوهای سلطنتی، شماری از رهبران مخالف و زندانیان سیاسی همچنان در حبس باقی ماندند.

این فشارها در سال ۲۰۲۶ و هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای وارد مرحله تازه‌ای شد. مقام‌های بحرینی ده‌ها روحانی، خطیب و فعال مذهبی شیعه را بازداشت کردند و اتهاماتی از جمله ارتباط با ایران را علیه برخی از آنان مطرح کردند.

در مقابل، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و نهادهای حقوق بشری این اقدامات را تلاشی برای سرکوب فعالیت‌های مذهبی و محدود کردن صدای مخالفان دانسته‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز درباره روند محاکمه جمعی شیعیان، شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده است.

منبع: العهد

برچسب ها: شیخ عیسی قاسم ، شیعیان بحرین ، رژیم آل خلیفه
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