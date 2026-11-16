باشگاه خبرنگاران جوان - برخلاف تصور برخی بیماران، شروع انسولین به معنای تزریق همیشگی آن نیست؛ گاهی پس از کنترل قند خون می‌توان با نظر پزشک به داروهای خوراکی بازگشت. حتی در مواردی مانند دیابت بارداری یا بستری شدن در بیمارستان نیز ممکن است انسولین به‌صورت موقت استفاده شود و وابستگی ایجاد نمی‌کند.

با تجویز دوز مناسب انسولین، پایش منظم قند خون و مراجعه دوره‌ای به پزشک، می‌توان خطر افت قند خون را کنترل کرد. از دیگر باورهای مطرح درباره انسولین، دردناک بودن تزریق آن است؛ موضوعی که در کنار نگرانی‌های دیگر، نیازمند آگاهی‌رسانی به بیماران است.