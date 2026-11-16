باشگاه خبرنگاران جوان - خط دو‌مداره ۶۳ کیلوولت قائمیه–بوشیگان به طول تقریبی ۲۱ کیلومتر، از سال ۱۳۸۸ در دست اجرا بوده است. این طرح با وجود پیشرفت در سال‌های گذشته، به دلیل موانع موجود در بخش‌هایی از مسیر به سرانجام نرسیده بود؛ اما اکنون با همراهی مردم و مسئولان محلی و پیگیری مشترک بخش‌های اجرایی و حقوقی شرکت، یکی از اصلی‌ترین گره‌های آن باز شده است.

نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، با اشاره به اهمیت این اتفاق گفت: طرح قائمیه–بوشیگان برای ما فقط یک خط برق ناتمام نبود؛ سرمایه‌ای بود که طی سال‌ها برای آن هزینه شده، همکاران بسیاری برای پیشبردش تلاش کرده بودند، اما نتیجه آن هنوز در اختیار شبکه و مردم قرار نگرفته بود. باز شدن گره ۱۸ ساله این طرح، گامی مهم برای پایان دادن به این بلاتکلیفی است.

او افزود: ارزش روز هزینه‌های انجام‌شده در این طرح، طبق برآورد مجری طرح، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. هر دوره‌ای که این خط خارج از مدار بماند، بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری نیز به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، رفع مانع موجود برای ما صرفاً پیشرفت یک کار عمرانی نیست؛ گامی برای به ثمر نشاندن سرمایه‌ای است که سال‌ها در این پروژه حبس شده بود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، گفت‌و‌گو و هم‌افزایی را عامل اصلی گشایش در این طرح دانست و تصریح کرد: از مردم منطقه، به‌ویژه مالکان املاک و باغ‌های مرکبات واقع در مسیر خط، برای همراهی و تعاملشان صمیمانه سپاسگزارم. از فرماندار و دادستان محترم شهرستان کوهچنار و دیگر مسئولان محلی نیز قدردانی می‌کنم. همکاران ما در دفتر مجری طرح خطوط فوق‌توزیع و دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات، با پیگیری مستمر و توجه به دغدغه‌های ذی‌نفعان، کمک کردند راهی برای عبور از این مانع پیدا شود.

قائدی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه این طرح در سایر طرح‌ها گفت: طرح‌ های باز و دارای معارض را نمی‌توان تنها با نگاه فنی پیش برد. تجربه قائمیه–بوشیگان نشان می‌دهد که پیگیری اجرایی، بررسی دقیق حقوقی، تعامل با مردم و همراهی مسئولان محلی باید در کنار هم قرار بگیرند. لازم است این شیوه همکاری را در سایر پروژه‌های معطل‌مانده نیز به کار بگیریم تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هرچه زودتر به نتیجه برسند.

در ادامه، محمدرضا اژدری، مجری طرح خطوط فوق‌توزیع شرکت برق منطقه‌ای فارس، با تشریح روند اجرای خط گفت: این طرح با هدف رفع مشکلات شبکه، افزایش ظرفیت انتقال انرژی، ارتقای ایمنی و بهبود شرایط بهره‌برداری در شهرستان‌های کازرون و کوهچنار، به‌ویژه مناطق خشت، کنارتخته و دشت شاپور، آغاز شد. بخش‌های عمده خط در سال‌های گذشته اجرا شده بود، اما موانع دو نقطه بحرانی مسیر، تکمیل آن را به تأخیر انداخت.

او افزود: اکنون نصب ۷ برج جدید در این دو نقطه و جمع‌آوری ۳ برج قدیمی به پایان رسیده است. سیم‌کشی حدود ۷ کیلومتر از مسیر و انجام عملیات ورود و خروج خط در پست‌های قائمیه و بوشیگان، مراحل باقی‌مانده طرح هستند. تلاش می‌کنیم خط پیش از پیک بار سال آینده وارد مدار شود.

محمد شجاعی‌فر، مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای فارس، نیز گفت: در طرح‌ هایی که مسیر اجرا از املاک و باغ‌های مردم عبور می‌کند، شنیدن دغدغه‌های مالکان و پیگیری حقوقیِ دقیق، به اندازه اقدامات فنی اهمیت دارد. در این طرح، همکاری ذی‌نفعان محلی، مسئولان شهرستان و همکاران بخش‌های حقوقی و اجرایی، زمینه رفع یکی از موانعی را فراهم کرد که سال‌ها مانع تکمیل خط شده بود.

منبع: برق منطقه ای فارس